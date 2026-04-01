Pelotas anuncia novo vice-presidente: "Todo torcedor um dia sonha em sair da arquibancada para estar na diretoria"

Conselheiro já atuava nos bastidores do Lobo. Daniel Costa / Grupo RBS

O Pelotas oficializou, nesta quarta-feira (1º), a chegada de Daniel Silveira como novo vice-presidente. O conselheiro assume o cargo antes ocupado por Vinicius Conrad, que renunciou após a direção optar por não disputar a Copa FGF.

— Estou muito feliz e contente de ter sido lembrado, embora tenha ficado até um pouco surpreso. Todo torcedor um dia sonha em sair da arquibancada para estar na diretoria — afirmou em coletiva, ao lado do presidente Rodrigo Brito.

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Daniel Silveira chega à vice-presidência após já atuar como colaborador, especialmente na área de patrimônio. Agora, assume uma função mais ampla dentro da diretoria executiva, com foco em contribuir para a reorganização do clube e na busca pelo acesso ao Gauchão.

Apesar de ainda não ter todas as atribuições formalmente definidas, ele indicou que pode atuar na captação de recursos, área em que Conrad atuava.

— Sempre fui um homem de mercado, sempre trabalhei na área comercial e talvez a gente consiga encaixar essa minha experiência lá fora para ajudar o Pelotas — explicou.

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Desafio financeiro

Segundo o novo vice-presidente, a realidade financeira é a principal dificuldade do clube, exigindo um esforço diário da diretoria para viabilizar o futebol.

— Nós vamos ter que cavar dinheiro para fazer frente às despesas. Não vai faltar vontade, não vai faltar empenho de correr atrás do dinheiro.

Além da busca por receitas externas, ele destacou a necessidade de aproximar o torcedor do clube para atrair um maior público na Boca do Lobo.

Foco na Divisão de Acesso

Alinhado com o discurso da presidência, Daniel Silveira destacou que o principal objetivo da gestão é montar uma equipe competitiva para a Divisão de Acesso e entregar o clube em melhores condições para a próxima diretoria.

— O nosso foco agora é jogar a segunda divisão com foco total em buscar o acesso — afirmou.



