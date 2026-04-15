Nove equipes do sul do Estado disputam vaga na Copa Costa Doce de Futsal Seleções

Turuçu foi campeão da primeira edição do torneio. Divulgação / CCDF

A Copa Costa Doce de Futsal voltará a movimentar a região sul do Estado entre os dias 24 e 26 de abril. Ao todo, nove seleções municipais participam da seletiva para a segunda edição da competição, prevista para o segundo semestre.

Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Manoel Nei da Costa Neves (Manoelão), em Capão do Leão, e contam com entradas de R$ 5 e passaporte para os três dias por R$ 10. Entre os participantes estão os donos da casa, além de Amaral Ferrador, Arroio do Padre, Candiota, Cerrito, Chuí, Chuvisca, Dom Feliciano e Herval.

As equipes serão divididas em três grupos, fazendo duas partidas na primeira fase. Apenas a última colocada geral será eliminada, enquanto as demais avançam ao mata-mata, disputado em jogo único. Os quatro semifinalistas garantirão vaga na Copa Costa Doce de Futsal Seleções.

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Anteriormente, Bagé, Santa Vitória do Palmar e Sentinela do Sul também haviam sinalizado interesse em participar da competição. No entanto, o trio não confirmou a presença no torneio.

CCDF Seleções

A primeira edição da CCDF Seleções foi realizada em 2025 e teve Turuçu como campeão, após vencer Jaguarão na decisão.

Além dos finalistas, Arroio Grande, Camaquã, Cristal, Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul já estão confirmados na próxima edição do torneio.

Grupos

Grupo A

Chuí

Amaral Ferrador

Chuvisca

Grupo B

Candiota

Arroio do Padre

Herval

Grupo C

Capão do Leão

Dom Feliciano

Cerrito

Tabela de jogos

Sexta-feira (24)

19h30 | Chuvisca x Amaral Ferrador

20h30 | Herval x Arroio do Padre

21h30 | Capão do Leão x Cerrito

Sábado (25)

10h30 | Amaral Ferrador x Chuí

11h30 | Cerrito x Dom Feliciano

12h30 | Arroio do Padre x Candiota

17h30 | Chuí x Chuvisca

18h30 | Candiota x Herval

19h30 | Dom Feliciano x Capão do Leão

Domingo (26)

10h30 | 4º lugar geral x 5º lugar geral - Quartas de final

11h30 | 3º lugar geral x 6º lugar geral - Quartas de final

12h30 | 2º lugar geral x 7º lugar geral - Quartas de final

13h30 | 1º lugar geral x 8º lugar geral - Quartas de final

*Semifinais e final na sequência.

