Nove equipes do sul do Estado disputam vaga na Copa Costa Doce de Futsal Seleções

A Copa Costa Doce de Futsal voltará a movimentar a região sul do Estado entre os dias 24 e 26 de abril. Ao todo, nove seleções municipais participam da seletiva para a segunda edição da competição, prevista para o segundo semestre.
Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Manoel Nei da Costa Neves (Manoelão), em Capão do Leão, e contam com entradas de R$ 5 e passaporte para os três dias por R$ 10. Entre os participantes estão os donos da casa, além de Amaral Ferrador, Arroio do Padre, Candiota, Cerrito, Chuí, Chuvisca, Dom Feliciano e Herval.
As equipes serão divididas em três grupos, fazendo duas partidas na primeira fase. Apenas a última colocada geral será eliminada, enquanto as demais avançam ao mata-mata, disputado em jogo único. Os quatro semifinalistas garantirão vaga na Copa Costa Doce de Futsal Seleções.
Anteriormente, Bagé, Santa Vitória do Palmar e Sentinela do Sul também haviam sinalizado interesse em participar da competição. No entanto, o trio não confirmou a presença no torneio.
CCDF Seleções
A primeira edição da CCDF Seleções foi realizada em 2025 e teve Turuçu como campeão, após vencer Jaguarão na decisão.
Além dos finalistas, Arroio Grande, Camaquã, Cristal, Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul já estão confirmados na próxima edição do torneio.
Grupos
Grupo A
Chuí
Amaral Ferrador
Chuvisca
Grupo B
Candiota
Arroio do Padre
Herval
Grupo C
Capão do Leão
Dom Feliciano
Cerrito
Tabela de jogos
Sexta-feira (24)
19h30 | Chuvisca x Amaral Ferrador
20h30 | Herval x Arroio do Padre
21h30 | Capão do Leão x Cerrito
Sábado (25)
10h30 | Amaral Ferrador x Chuí
11h30 | Cerrito x Dom Feliciano
12h30 | Arroio do Padre x Candiota
17h30 | Chuí x Chuvisca
18h30 | Candiota x Herval
19h30 | Dom Feliciano x Capão do Leão
Domingo (26)
10h30 | 4º lugar geral x 5º lugar geral - Quartas de final
11h30 | 3º lugar geral x 6º lugar geral - Quartas de final
12h30 | 2º lugar geral x 7º lugar geral - Quartas de final
13h30 | 1º lugar geral x 8º lugar geral - Quartas de final
*Semifinais e final na sequência.
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