"Me dava super legal com ele até o episódio", relata árbitro agredido por jogador em Pelotas

Partida aconteceu no sábado, em Pelotas. Reprodução / Youtube Tah Na Rede TV

Árbitro desde 2019, Leandro Ávila viveu o momento mais tenso da carreira no último sábado (11), quando relata ter sido agredido pelo ex-jogador William Ribeiro durante uma partida em Pelotas. O caso ocorreu no confronto entre AMVA e Raça, válido por uma etapa do torneio da Federação Gaúcha de Futebol 7 (FGF7). Ribeiro foi condenado por tentativa de homicídio após agredir um árbitro na Divisão de Acesso de 2021.

— Até hoje não [tinha vivido nada parecido]. Eu também joguei bola a minha vida toda e para ficar no meio do futebol eu comecei a arbitrar, então conheço quase que 90% de todos os jogadores [de Pelotas]. Inclusive conhecia ele [William] e nunca tive problema nenhum. Me dava super legal com ele até o episódio de sábado — disse Ávila em entrevista à GZH.

De acordo com o árbitro, a confusão teve início após a expulsão de William Ribeiro por uma falta cometida sem a bola. Inconformado com a decisão, o jogador teria reagido com ameaças e, em seguida, desferido um tapa no rosto do árbitro.

— Os dois caíram no chão, ele se levantou e chutou o atleta adversário sem a bola. Eu apliquei a falta e o cartão vermelho direto para ele. Depois disso, ele me falou algumas coisas, ameaçou sair de quadra, voltou e me desferiu um tapa no rosto — relata.

O lance foi registrado em vídeo e circulou nas redes sociais. Segundo o árbitro, as imagens podem dar a impressão de um chute, mas ele reforça que houve apenas a agressão com a mão.

— Aquilo ali não é um chute. Foi um movimento de ele me dar o tapa. Só que o tapa não pega bem naquele vídeo porque, bem na hora, passa um atleta na frente — explica.

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O ex-jogador deixou a quadra logo em seguida. O árbitro acionou a Brigada Militar e formalizou a ocorrência ainda no ginásio. Na terça-feira (14), realizou exame de corpo de delito e afirmou que pretende levar o caso adiante no Ministério Público.

Além do episódio, o árbitro destacou o histórico de comportamento do jogador dentro de campo. Segundo ele, apesar de já ter apitado outras partidas de William Ribeiro sem incidentes diretos, a postura agressiva era recorrente.

Defesa se manifesta

Apesar do registro de ocorrência, a defesa do atleta afirma que ainda não foi informada sobre o caso.

— O William não está sendo acusado de nada, do ponto de vista formal. Não há sequer uma ação privada buscando a responsabilização do William, muito menos uma ação pública — afirma o advogado Fábio Gonçalves.

De acordo com o advogado, caso seja indiciado o atleta dará sua versão sobre o caso, que, conforme ele, divergem do relato do árbitro.

Além disso, Gonçalves explica que Ribeiro já cumpriu sua pena e retirou a tornozeleira a cerca de dois meses.

— Há cerca de dois meses atrás, o William Ribeiro foi agraciado pelo indulto. Portanto, não há qualquer responsabilidade devida à Justiça ou mesmo à sociedade, porque se entende a partir daí que o William Ribeiro já pagou, já cumpriu com todas as sanções que lhes foram impostas — explica.

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Novo caso

Esse seria o terceiro caso de agressão a um árbitro envolvendo William Ribeiro. O primeiro episódio ocorreu em outubro de 2021, durante a partida entre Guarani-VA e São Paulo-RG, pela Divisão de Acesso. Na ocasião, atuando pelo clube de Rio Grande, o jogador derrubou e chutou o árbitro Rodrigo Crivellaro, que precisou ficar seis meses afastado dos gramados.

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Depois, em julho de 2022, Ribeiro teria se envolvido em um novo caso de violência, ao agredir outro árbitro com um soco no rosto durante um jogo amador de futebol 7, em Pelotas.



