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"Me dava super legal com ele até o episódio", relata árbitro agredido por jogador em Pelotas

Ex-atleta, condenado por tentativa de homicídio, recebeu indulto e havia retirado a tornozeleira eletrônica há cerca de dois meses

Daniel Costa

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