Malgi recebe atual vice-campeã em estreia em casa pela Liga Feminina de Futsal: "quase uma Copa do Mundo"

Equipe perdeu para Taboão da Serra, fora de casa, na primeira rodada. Reprodução / Malgi

A Malgi volta à quadra nesta sexta-feira (24), às 15h30min, no ginásio do Sesi, em Pelotas, para a estreia em casa na Liga Feminina de Futsal, diante do Stein Cascavel, atual vice-campeão da competição. A entrada para o jogo é gratuita.

O técnico Maurício Giusti projeta um confronto de alto nível e destaca o peso do adversário como fator de engajamento para o grupo.

— Jogar contra uma equipe grande, naturalmente motiva as nossas atletas. É uma vitrine maior, então acaba sendo quase uma Copa do Mundo para as meninas.

A expectativa é repetir o bom desempenho defensivo apresentado na edição passada. Em 2025, a Malgi foi a única equipe que tirou pontos do Stein na primeira fase, no empate sem gols no Paraná.

— Defendemos muito bem, defendemos compacto, anulamos alguns movimentos que o Stein tem elaborado — relembrou.

Giusti reconhece a força das adversárias, que contam com representantes da seleção brasileira, tanto em quadra quanto na casamata, que tem o pelotense Márcio Coelho.

— A equipe está leve, está tranquila, sabe que a responsabilidade é toda do adversário. Então a gente vai, de certa forma, com uma tranquilidade maior — disse Maurício Giusti.

Derrota na estreia

A Malgi estreou com derrota para o Taboão, em São Paulo, por 4 a 3. Apesar do resultado, o time fez uma boa partida e chegou a abrir 3 a 1, mas sofreu a virada no segundo tempo.

O início de Liga também é encarado como parte do processo de construção da equipe, que passou por mudanças significativas no elenco.

— Praticamente 50% do plantel renovou. Esses primeiros jogos vão servir para a gente ajustar a equipe para o que vem da Liga pela frente — disse o treinador.

Expectativa

Em sua segunda temporada na LFF, a Malgi tem como objetivo a classificação ao mata-mata. Para isso, precisa ficar entre as oito melhores na primeira fase, disputada em turno único, para avançar às quartas de final.

Conforme Giusti, a confiança é impulsionada pela conquista inédita da Série Ouro gaúcha em 2025, que trouxe mais maturidade ao grupo.

— Conseguir competir em quase todos os jogos ano passado nos deu uma experiência legal, uma maturidade de ter virado a chave e conquistado o título da Série Ouro, que nos dá mais motivação para fazer esse ano de uma forma diferente.

A partida desta sexta-feira, assim como todos os confrontos da competição, são transmitidos ao vivo, com imagens, no Youtube da Liga Feminina de Futsal.



