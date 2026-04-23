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Malgi recebe atual vice-campeã em estreia em casa pela Liga Feminina de Futsal: "quase uma Copa do Mundo"

Técnico Maurício Giusti projetou o confronto contra o Stein Cascavel nesta sexta-feira

Daniel Costa

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