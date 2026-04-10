Malgi estreia na Liga Feminina de Futsal contra o Taboão da Serra

Time busca superar o desempenho da temporada passada. Jeferson Kickhöfel / RBS TV

A Malgi inicia nesta sexta-feira (10) sua trajetória na Liga Feminina de Futsal. A equipe de Pelotas enfrenta o Taboão da Serra, no interior de São Paulo, às 20h30min, no primeiro compromisso na principal competição da modalidade no país.

Atual campeã gaúcha, a equipe chega embalada para a disputa nacional e busca superar o desempenho da temporada passada. Em sua estreia na Liga, em 2025, o time terminou na vice-lanterna.

— O time vem lutando por esse espaço, e acredito que chegou o momento. Estar participando de uma Liga Nacional é o sonho de qualquer clube — destaca o ala Caetano.

Estreia fora de casa e desafio de alto nível

O primeiro adversário será um dos mais fortes da competição. O Taboão da Serra terminou a última edição na terceira colocação e é apontado como uma das principais equipes do país.

— É um grande jogo. A expectativa está lá em cima. A gente sabe da qualidade delas, mas também estamos preparados — afirma Caetano.

Na primeira fase, cada equipe disputa 11 jogos. A estreia em casa está prevista para o dia 24 de abril, contra o Stein Cascavel, no Ginásio do Sesi, em Pelotas.

Objetivo é chegar aos playoffs

O técnico Maurício Giusti ressalta que o foco inicial é garantir a classificação para a fase eliminatória.

"Temos um plantel renovado, mas com uma base bem estruturada", analisa o técnico Maurício Giusti. Jeferson Kickhöfel / RBS TV

— É uma competição de alto nível. Vamos com inteligência, pés no chão, mas buscando nosso objetivo, que é chegar ao mata-mata — projeta.

Segundo o treinador, o grupo chega mais preparado nesta temporada, mantendo uma base do elenco campeão estadual e com reforços pontuais.

— Temos um plantel renovado, mas com uma base bem estruturada. Isso nos dá confiança para buscar um grande ano — completa.

Confiança após título gaúcho

Título estadual também garantiu vaga para equipe representar o Rio Grande do Sul na Taça Brasil. Pedro Lopes / Malgi / Divulgação

Para as atletas, a conquista estadual teve papel importante na preparação para a Liga e também abriu novas oportunidades na temporada.

— O título nos deu confiança e tirou um peso. Agora conseguimos chegar mais tranquilas, sabendo o que esperar da competição — afirma a ala Ju Romanelli.

Com a conquista do Gauchão, a Malgi também garantiu vaga para representar o Rio Grande do Sul na Taça Brasil de Futsal, outra das principais competições do calendário da modalidade.

— Hoje temos mais experiência, mais casca. Sabemos o nível das equipes e isso ajuda muito dentro de quadra — completa.

Única representante gaúcha

Pelo segundo ano consecutivo, a Malgi será a única equipe do Rio Grande do Sul na Liga Feminina de Futsal, reforçando o protagonismo do clube no cenário estadual e nacional.

A expectativa é de evolução ao longo da competição.

— Nosso objetivo é crescer jogo a jogo, ganhar confiança e buscar a classificação — completa Ju.

Tabela de jogos

10/04 — Taboão da Serra x Malgi

x 24/04 — Malgi x Stein Cascavel (Sesi)

x (Sesi) 08/05 — Malgi x Leoas da Serra (Sesi)

x (Sesi) 23/05 — Londrina x Malgi

x 29/05 — Barateiro x Malgi

x 05/06 — Malgi x Chapecó (Sesi)

x (Sesi) 12/06 — Malgi x Patinhas (Sesi)

x (Sesi) 26/06 — Malgi x ADEFAPCEF (Sesi)

x (Sesi) 18/07 — Resenhas x Malgi

x 24/07 — Malgi x AACC/Copagril (Sesi)

x (Sesi) 02/08 — São José x Malgi



