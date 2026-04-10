Malgi estreia na Liga Feminina de Futsal contra o Taboão da Serra

A Malgi inicia nesta sexta-feira (10) sua trajetória na Liga Feminina de Futsal. A equipe de Pelotas enfrenta o Taboão da Serra, no interior de São Paulo, às 20h30min, no primeiro compromisso na principal competição da modalidade no país.
Atual campeã gaúcha, a equipe chega embalada para a disputa nacional e busca superar o desempenho da temporada passada. Em sua estreia na Liga, em 2025, o time terminou na vice-lanterna.
— O time vem lutando por esse espaço, e acredito que chegou o momento. Estar participando de uma Liga Nacional é o sonho de qualquer clube — destaca o ala Caetano.
Estreia fora de casa e desafio de alto nível
O primeiro adversário será um dos mais fortes da competição. O Taboão da Serra terminou a última edição na terceira colocação e é apontado como uma das principais equipes do país.
— É um grande jogo. A expectativa está lá em cima. A gente sabe da qualidade delas, mas também estamos preparados — afirma Caetano.
Na primeira fase, cada equipe disputa 11 jogos. A estreia em casa está prevista para o dia 24 de abril, contra o Stein Cascavel, no Ginásio do Sesi, em Pelotas.
Objetivo é chegar aos playoffs
O técnico Maurício Giusti ressalta que o foco inicial é garantir a classificação para a fase eliminatória.
— É uma competição de alto nível. Vamos com inteligência, pés no chão, mas buscando nosso objetivo, que é chegar ao mata-mata — projeta.
Segundo o treinador, o grupo chega mais preparado nesta temporada, mantendo uma base do elenco campeão estadual e com reforços pontuais.
— Temos um plantel renovado, mas com uma base bem estruturada. Isso nos dá confiança para buscar um grande ano — completa.
Confiança após título gaúcho
Para as atletas, a conquista estadual teve papel importante na preparação para a Liga e também abriu novas oportunidades na temporada.
— O título nos deu confiança e tirou um peso. Agora conseguimos chegar mais tranquilas, sabendo o que esperar da competição — afirma a ala Ju Romanelli.
Com a conquista do Gauchão, a Malgi também garantiu vaga para representar o Rio Grande do Sul na Taça Brasil de Futsal, outra das principais competições do calendário da modalidade.
— Hoje temos mais experiência, mais casca. Sabemos o nível das equipes e isso ajuda muito dentro de quadra — completa.
Única representante gaúcha
Pelo segundo ano consecutivo, a Malgi será a única equipe do Rio Grande do Sul na Liga Feminina de Futsal, reforçando o protagonismo do clube no cenário estadual e nacional.
A expectativa é de evolução ao longo da competição.
— Nosso objetivo é crescer jogo a jogo, ganhar confiança e buscar a classificação — completa Ju.
Tabela de jogos
- 10/04 — Taboão da Serra x Malgi
- 24/04 — Malgi x Stein Cascavel (Sesi)
- 08/05 — Malgi x Leoas da Serra (Sesi)
- 23/05 — Londrina x Malgi
- 29/05 — Barateiro x Malgi
- 05/06 — Malgi x Chapecó (Sesi)
- 12/06 — Malgi x Patinhas (Sesi)
- 26/06 — Malgi x ADEFAPCEF (Sesi)
- 18/07 — Resenhas x Malgi
- 24/07 — Malgi x AACC/Copagril (Sesi)
- 02/08 — São José x Malgi
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