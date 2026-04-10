Luto que virou apoio: projeto criado em homenagem a Joca transforma dor em oportunidade para crianças em Rio Grande

O projeto vai atender 40 crianças em vulnerabilidade social. Léo Silveira/Divulgação

A dor da perda de um filho ganhou um novo significado para uma família de Rio Grande, no sul do Estado. A partir da história de Joaquim Klinger, o Joca, nasceu um projeto social que busca transformar o luto em acolhimento e oportunidade para outras crianças.

Idealizada pela Escola Grêmio Ball (GB) — onde o menino treinava — e pela família dele, a iniciativa vai atender jovens em situação de vulnerabilidade com muito mais do que aulas de futsal. A proposta é oferecer cuidado integral, com acompanhamento psicológico, nutricional e até odontológico, além de suporte às famílias.

Legado de Joca

A mãe de Joca, Izabel Simch, foi uma das idealizadoras do projeto. Léo Silveira/Divulgação

A ideia do projeto surgiu dentro da própria escola que acompanhava Joca diariamente. Segundo a mãe do menino, Izabel Simch, a iniciativa é fruto de um sentimento que não acabou com a morte do filho.

— Esse projeto nasceu de um amor que não coube dentro da dor. Eles pegaram a dor mais profunda que a gente podia sentir e transformaram em movimento, em cuidado, em vida. Decidiram que o Joca não ia ser lembrado só pela ausência, mas por tudo que ele foi — afirma.

Joca tinha no futsal uma das maiores paixões. Treinava mais de uma vez por dia, sonhava em ser jogador profissional e encontrava na quadra um espaço de pertencimento.

Como vai funcionar

Na prática, o projeto deve começar com a seleção de cerca de 40 crianças, com idades entre 9 e 15 anos, estudantes da rede pública e em situação de vulnerabilidade social. A escolha será feita por meio de peneiras em bairros da cidade.

Depois de selecionados, os participantes passam a integrar a rotina da escola, com treinos regulares e acesso a uma rede de apoio.

— Não é só futsal. É cuidado. É mostrar para essas crianças que elas importam, que elas podem — resume Izabel.

A iniciativa deve começar a funcionar em maio com as primeiras peneiras. Léo Silveira/Divulgação

O idealizador do projeto e treinador do GB, Bruno Ramires, explica que a proposta é atuar no desenvolvimento dos jovens.

— A ideia é que eles tenham acompanhamento psicológico, orientação nutricional e acesso a cuidados básicos, como kits de higiene e atendimento odontológico. Muitas vezes, isso faz diferença no crescimento e na autoestima — destaca.

A expectativa é iniciar as atividades no começo de maio, após a finalização da captação de apoiadores. A meta é ampliar o número de vagas conforme a adesão de novos parceiros.

“Ele vive em cada criança”

Para a família, o projeto também representa uma forma de manter viva a presença de Joca.

— Eu não sinto, eu tenho certeza. Ele está em cada detalhe. Em cada bola que rola, em cada riso. O Joca não foi embora. Ele só deixou de ser um para virar muitos — diz a mãe.

A ligação do menino com o GB era tão intensa que, segundo Izabel, a quadra funcionava como uma extensão da casa da família. Era ali que ele estudava, treinava e convivia com amigos e professores.

O símbolo do GB ganhou uma estrela para homenagear Joca. Léo Silveira/Divulgação

Após a morte, a escola passou a homenageá-lo com uma estrela no escudo — símbolo que também acompanha o novo projeto.

— A gente prometeu que nunca ia deixar a história dele acabar — afirma Bruno.

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Relembre caso

Joaquim Klinger morreu em 28 de maio de 2025, aos nove anos, após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cassino, em Rio Grande. Segundo o atestado de óbito, a causa foi insuficiência respiratória decorrente de uma crise de asma.

O caso gerou grande repercussão na cidade após a família levantar questionamentos sobre o atendimento médico. O Ministério Público do Rio Grande do Sul abriu investigação, e a prefeitura instaurou uma sindicância para apurar a conduta da equipe.

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O relatório final do município concluiu que não houve erro médico, mas a família contesta o resultado e mantém os questionamentos. As apurações seguem sendo acompanhadas pelo Ministério Público.



