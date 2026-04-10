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Luto que virou apoio: projeto criado em homenagem a Joca transforma dor em oportunidade para crianças em Rio Grande

Iniciativa da Escola Grêmio Ball vai oferecer treinos, acompanhamento psicológico e suporte a jovens em situação de vulnerabilidade

Joanna Manhago

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