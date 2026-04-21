Jogador envolvido em briga deixa o Brasil de Pelotas e estreia por outro clube da Série D

O volante Rael deixou o Brasil de Pelotas e acertou seu empréstimo para o Real Noroeste-ES. O jogador de 25 anos estava afastado dos treinamentos do Xavante desde que se envolveu em uma briga com um entregador de bebidas, no dia 29 de março, no Centro de Pelotas.

No último domingo (19), Rael estreou pela equipe capixaba contra o Tombense-MG, pela terceira rodada da Série D. Titular, atuou durante os 90 minutos no empate sem gols e recebeu um cartão amarelo.

A última partida do atleta pelo Brasil foi em 19 de abril de 2025, quando sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo na partida diante do Barra-SC, pela Série D. Por conta da contusão, o atleta teve seu vínculo renovado com o Xavante até novembro de 2026. Assim, o atleta não deve retornar ao clube após o empréstimo ao clube capixaba.

Contrato rescindido

O outro jogador envolvido na ocorrência, DG, teve o contrato rescindido no dia 31 de março. Segundo o clube, a decisão foi tomada em comum acordo, após avaliação interna baseada nos princípios e padrões de conduta exigidos pela instituição.

O caso

Última partida de Rael pelo Xavante foi em 19 de abril de 2025, quando sofreu uma lesão no tornozelo. Ítalo Santos / Divulgação G.E. Brasil

A confusão é investigada pela Polícia Civil e ocorreu na Rua Félix da Cunha, entre as ruas Sete de Setembro e Princesa Isabel. O caso pode envolver os crimes de lesão corporal, dano e furto.

Foram registrados três boletins de ocorrência sobre o caso, com duas versões diferentes. Os jogadores relataram que haviam pedido bebidas por aplicativo e que, ao receberem o pedido com latas danificadas, se recusaram a efetuar o pagamento.

Segundo eles, o entregador teria iniciado a agressão, e outros motoboys teriam participado da confusão. DG teria sido perseguido até o apartamento e agredido, sofrendo ferimentos no rosto, enquanto Rael teria saído em busca de ajuda.

Já o entregador afirmou à polícia que foi agredido pelos atletas durante a entrega. Ele relatou que teve a motocicleta derrubada, sofreu lesões nas mãos e no rosto e teve o celular e uma pochete com cerca de R$ 250 levados.



