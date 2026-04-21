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Jogador envolvido em briga deixa o Brasil de Pelotas e estreia por outro clube da Série D

Afastado dos treinamentos desde uma confusão com um entregador de bebidas, Rael vai defender o Real Noroeste-ES

Daniel Costa

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