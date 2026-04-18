Guarany de Bagé busca primeira vitória na série D contra o Cascavel; saiba onde assistir

Time busca a primeira vitória na competição. Mariana Muza / RBS TV

O Guarany de Bagé viaja ao Paraná para enfrentar o Cascavel em partida válida pela terceira rodada da Série D. A partida ocorre às 16h deste domingo (19), no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel.

A equipe, que está em quinto lugar no grupo G, busca a primeira vitória na competição para entrar na zona de classificação. Na primeira rodada, o Guarany perdeu por 3 a 1 para o Cianorte, e na segunda ficou no 0 a 0 contra o Joinville, em casa.

O técnico Gelson Conte reconhece a dificuldade da partida e a importância de se buscar o resultado.

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— A gente sabe que é um adversário difícil, mas nós trabalhamos algumas situações daquilo que nós vimos do adversário e nós esperamos já nesse jogo ter um rendimento melhor, tanto na parte tática quanto na marcação, porque nós temos qualidade técnica. Nós precisamos entender que nós estamos jogando numa competição forte e nós temos que vencer um jogo o quanto antes.

Para avançar na disputa, o Guarany conta com um novo reforço: o atacante Adiel Silva, de 24 anos, que estava no Sertãozinho e já passou por clubes como o Oeste de São Paulo e o Avaí.