Gelson Conte não é mais técnico do Guarany de Bagé. O anúncio da saída aconteceu nesta segunda-feira (27), dia seguinte da derrota em casa, por 1 a 0, para o São Luiz, pela Série D.
Contratado pelo Alvirrubro na reta final do Gauchão, Conte conseguiu evitar o rebaixamento do clube. Mantido para a Série D, o treinador não conseguiu manter o desempenho e somou apenas um ponto em quatro jogos.
Ao todo, Gelson Conte comandou o Guarany em 10 partidas, com as únicas vitórias nos três primeiros confrontos, duas vezes no Gauchão e uma na Copa do Brasil. Depois, o time somou dois empates e cinco derrotas. Também deixam o Guarany os auxiliares Peranzoni Jr. e Jeferson Câmara.
Na lanterna do Grupo A15, com apenas um ponto, o Guarany volta a campo no sábado (2), às 15h, diante do Santa Catarina, fora de casa.
Confira a nota do Guarany
O Guarany comunica que o técnico Gelson Conte não seguirá no comando da equipe para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D.
Juntamente com o treinador, também deixam o clube os profissionais Peranzoni Jr. e Jeferson Câmara.
O Guarany agradece a Gelson pelo trabalho desempenhado durante o período em que esteve à frente da equipe, assim como aos integrantes da comissão técnica. Entre os resultados alcançados, destacam-se a permanência do clube no Campeonato Gaúcho Série A1 e a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, um feito histórico.
O clube deseja sucesso na continuidade da carreira profissional de todos.