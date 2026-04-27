Guarany de Bagé anuncia novo técnico para a sequência da temporada

Alessandro Telles foi campeão da Recopa Gaúcha pelo São Luiz. Lucas Eduardo Dornelles / E.C São Luiz

Após anunciar a saída do técnico Gelson Conte, na tarde desta segunda-feira (27), o Guarany de Bagé já confirmou um substituto. Trata-se de Alessandro Telles, treinador que comandou o clube em 2023, ano da conquista do acesso para o Gauchão.

O técnico estava livre no mercado desde que foi demitido do Sousa, da Paraíba, no começo do mês. Por lá, foi vice-campeão estadual, mas perdeu na estreia na Série D para o América-RN.

Em 2025, Telles treinou o São Luiz, no começo do Gauchão, e o Pelotas na reta final do Estadual e na Copa FGF. O treinador tem experiência no futebol gaúcho e também acumula passagem por outras equipes.

Alessandro Telles tem no currículo o título da Recopa Gaúcha 2024 pelo São Luiz. Na decisão, o Rubro superou o Grêmio, em Ijuí.

A missão do novo treinador é melhorar a situação do Guarany na Série D do Brasileiro. Em quatro jogos disputados, o time soma apenas um ponto e está na lanterna do Grupo A15.

O Guarany volta a campo no sábado (2), às 15h, diante do Santa Catarina, fora de casa.

Confira a nota publicada pelo Guarany

A diretoria do Guarany anuncia o retorno do técnico Alessandro Telles, que volta a comandar o elenco alvirrubro para a sequência da temporada.

Alessandro esteve à frente da equipe em 2023, quando comandou o Guarany na campanha do acesso à primeira divisão do Campeonato Gaúcho, marcando seu nome na história do clube. Na ocasião, somou cinco vitórias, nove empates e apenas uma derrota.