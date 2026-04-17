Brasil de Pelotas x Inter: Recopa Gaúcha no Bento Freitas depende de aval da FGF

Última vez que as equipes se enfrentaram em Pelotas foi no Gauchão de 2023. Ricardo Duarte / SC Internacional

Marcada para o dia 6 de maio, às 20h, no Bento Freitas, a final da Recopa Gaúcha entre Brasil de Pelotas e Inter pode ter o local alterado. A decisão caberá à Federação Gaúcha de Futebol (FGF), responsável por definir o cumprimento da punição de perda de mando de campo do Xavante.

Na última semana, o Rubro-Negro foi punido pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a perda de um mando de campo, por conta da invasão de torcedores na comemoração do título da Copa FGF de 2025.

Cabe à FGF decidir se a pena será cumprida na próxima partida do Brasil em competições organizadas pela entidade, que seria a Recopa Gaúcha, ou na mesma competição em que o fato aconteceu, adiando o cumprimento para a próxima edição da Copinha.

— Agora, o processo retorna ao TJD local, e o TJD local comunica à federação para que a federação faça cumprir a punição. A federação pode fazer cumprir a punição na primeira partida do Brasil na Copa FGF 2026, seria na mesma competição em que se verificou a infração, ou pode fazer cumprir também na Recopa Gaúcha — explica Alexandre Borba, advogado do Brasil.

Paralelamente, o Brasil tentará reduzir a punição para o pagamento de cestas básicas:

— A ideia do clube é entrar com pedido de conversão de pena para que essa punição de perda de mando seja cumprida em medidas de interesse social.

A decisão da conversão de pena será do presidente do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS), Airton Ruschel.

O julgamento

Em dezembro, a 1ª Comissão Disciplinar do TJD-RS multou o Brasil em R$ 2,4 mil pela invasão dos torcedores no gramado do Bento Freitas, após a vitória sobre o Aimoré, na final da Copa FGF. No relato, o árbitro da

A Procuradoria entendeu que a pena foi baixa para os oito fatos relatados no processo e entrou com recurso para reavaliação do caso. A decisão foi mantida no Pleno do TJD, no entanto, em um novo recurso, o Pleno do STJD definiu a pena final em R$ 6.800 e a perda de um mando de campo.

A competição

Criada em 2014, a Recopa reúne os campeões da Copa FGF e do Gauchão do ano anterior. Essa será a primeira participação do Brasil no torneio. Já o Inter disputou as quatro edições iniciais da competição e conquistou os títulos de 2016 e 2017.

Calendário

No calendário do Brasil, a partida acontece entre dois confrontos diante do Marcílio Dias, nos dias 2, no Bento Freitas, e 9 ou 10 de maio, em Santa Catarina.

Já o Colorado enfrenta o Fluminense, no dia 3, no Beira-Rio, antes da Recopa. Depois, o time volta a campo no dia 9, diante do Coritiba, no Couto Pereira.



