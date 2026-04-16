Edição de 2025 foi definida no Bento Freitas. Max Peixoto / FGF

Após a desistência de Gaúcho e Passo Fundo da disputa da Copa FGF, alegando incerteza quanto à definição das premiações, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou uma nota em que rebate as críticas dos clubes e apresenta dois cenários de premiação para o campeão da competição.

No documento divulgado na noite de quarta-feira (15), a entidade afirma que os clubes já estavam cientes das premiações desde o congresso técnico, realizado em 30 de março. Na ocasião, porém, a FGF solicitou um prazo de 10 dias para confirmar os valores, o que ainda não ocorreu.

Entre os cenários apresentados estão a oferta de vaga na Copa Sul-Sudeste e na Série D do Campeonato Brasileiro ou uma compensação financeira de R$ 300 mil ao campeão.

A menos de um mês do início da competição, previsto para 13 de maio, a definição segue indefinida devido às negociações entre a FGF e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

De acordo com o regulamento da CBF, as federações só podem indicar vagas para competições nacionais em torneios que contem com pelo menos três clubes da primeira divisão estadual. Como apenas duas equipes do Gauchão — Guarany e Monsoon — manifestaram interesse em participar, a Copa FGF não pode garantir vaga na Série D ou na Copa do Brasil, a menos que a entidade flexibilize esse critério.

Cenários

Cenário 1: Campeão garante vaga na Série D e na Copa Sul-Sudeste

Cenário 2: Campeão recebe R$ 300 mil

Copa do Brasil

Os clubes mantinham a expectativa da Copa FGF conceder uma vaga à Copa do Brasil de 2027, através de uma articulação da Federação com a CBF. No entanto, na nota, a entidade garante que a "decisão de não vincular a competição a uma vaga na Copa do Brasil não é nova".

Novas saídas

Caso a Copinha não oferte vagas nacionais, Brasil, Guarany e Monsoon devem deixar a competição. Nesse cenário, apenas cinco clubes participariam, número inferior ao mínimo exigido em regulamento para sua realização.

Grupos e fórmula de disputa

No congresso técnico, a FGF determinou os grupos e a fórmula de disputa da competição, que terá duas chaves regionalizadas, se enfrentando em turno e returno. Os dois melhores avançam à semifinal, realizada em formato de ida e volta.

No Grupo 1, que também tinha Gaúcho e Passo Fundo, estão Brasil de Farroupilha, Gramadense e Santa Cruz. Já o Grupo 2 é formado por Bagé, Brasil de Pelotas, Farroupilha, Guarany de Bagé e Monsoon.

Confira a nota na integra da FGF

A Federação Gaúcha de Futebol vem a público reafirmar, de forma objetiva, que não houve qualquer mudança de regra, critério ou premiação em relação à Copa FGF.

A decisão de não vincular a competição a uma vaga na Copa do Brasil não é nova, tampouco unilateral. Trata-se de um encaminhamento solicitado pelos próprios clubes da Série A2 ainda em 2024, implementado em 2025 e mantido para 2026. O mesmo se aplica à inversão de calendário entre a Série A2 e a Copa FGF, também fruto de demanda histórica dos clubes.

Desde o edital de convocação, todos os participantes tinham ciência plena dessas condições. No Conselho Técnico da Copa FGF, ficou claramente estabelecido que a premiação esportiva seria composta por uma vaga na competição regional Copa Sul-Sudeste e uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, com previsão expressa de alternativa financeira caso essas vagas não se concretizassem.

Portanto, causa estranheza qualquer tentativa de reinterpretação ou questionamento de decisões que foram debatidas, acordadas e registradas com a participação dos próprios clubes.

A FGF, de forma responsável, segue atuando junto à CBF na busca pela viabilização das vagas inicialmente previstas. Transparência não se pratica apenas no discurso — se pratica no cumprimento do que foi acordado. E isso está sendo rigorosamente respeitado.

Diante disso, a Federação informa que, na hipótese de inviabilidade das vagas, o campeão da Copa FGF fará jus à premiação de R$ 300 mil. Caso as vagas esportivas sejam confirmadas, esse valor será destinado à Série A2, contemplando o campeão com R$ 200 mil e o vice-campeão com R$ 100 mil.

A FGF seguirá defendendo o interesse coletivo, respeitando os processos e preservando a seriedade das decisões construídas em conjunto.



