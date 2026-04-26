Farroupilha chega aos 100 anos mirando reconstrução dentro e fora de campo

Última grande conquista esportiva do clube foi o vice-campeonato da Terceirona, em 2018. Divulgação / GA Farroupilha

Fundado em 26 de abril de 1926, o Grêmio Atlético Farroupilha celebra 100 anos neste domingo (26) em busca de uma reestruturação dentro e fora dos gramados. O clube é um dos mais tradicionais de Pelotas e mira retornar ao futebol profissional e concluir sua transição para o novo estádio, a Arena Ninho do Cardeal.

Em alusão ao centenário, o Farroupilha vai realizar um amistoso internacional, diante do Deportivo La Coronilla, do Uruguai. A partida será disputada neste domingo (26), às 15h, no Estádio do Bancário, o CT Rubro-Negro, e tem ingressos comercializados no local do evento por R$ 5 e um quilo de alimento não perecível.

Dentro de campo

O Farroupilha não disputa uma partida oficial desde 26 de outubro de 2024, há exatos 18 meses. Na ocasião, o Fantasma perdeu por 1 a 0 para o Riograndense, no Bento Freitas, em sua despedida da Terceirona.

Em 2025, o Farroupilha chegou a iniciar a montagem do elenco que seria comandado pelo técnico Geverton Duarte, atual treinador do Sub-20 do Pelotas. No entanto, a direção optou por não disputar a Terceirona para focar no pagamento de dívidas trabalhistas e no término da obra da Arena Ninho do Cardeal (saiba mais abaixo).

Antes disso, em 2018, o Fantasma teve sua melhor temporada recente, sendo vice-campeão da Terceirona. Foi rebaixado no ano seguinte e, desde então, jamais avançou para o mata-mata da última divisão gaúcha. Em 2020 e 2021 a equipe também ficou sem futebol profissional.

A última vez em que o Fantasma participou da elite do Gauchão foi em 2006, quando foi rebaixado. Antes, em 1935, ainda chamado de 9º Regimento de Infantaria (mais informações abaixo), foi campeão gaúcho após vencer o Grêmio, por 2 a 1, em Porto Alegre.

A busca pela retomada

Após ficar de fora na última temporada, o Farroupilha pretende utilizar o ano do centenário como um marco para voltar a ser uma das forças do futebol do interior. Neste ano, o clube já confirmou participação na Terceirona, em setembro, e na Copa FGF, prevista para iniciar no dia 13 de maio.

— A gente não poderia deixar de entrar na competição nesse ano, porque o pulmão do clube é o futebol. Claro que ter um estádio é fundamental, mas o pulmão do Farroupilha seria realmente o esporte. A gente não poderia deixar de participar por não ter a casa, não ter o estádio — justifica a presidente Adriana Costa.

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O plantel do Fantasma já está montado e conta com cerca de 30 atletas, que realizam atividades desde 10 de março. Entre os destaques estão o meia Augustín Milar, filho do ídolo Xavante Claudio Milar, o lateral-esquerdo Matheus Rosa e os atacantes Wendell Pelé e Christiel.

Time disputou dois jogos-treino no último final de semana. Raphaela Briso / Divulgação/GA Farroupilha

O time será comandado pelo técnico Bruno Coelho e mandará suas partidas no Estádio Aldo Dapuzzo, do São Paulo de Rio Grande. Os treinamentos são realizados nos campos do Sesi e do quartel. No fim de semana passado, a equipe realizou seus dois primeiros jogos-treino. No sábado (18), goleou a Seleção de Cerrito por 4 a 0. Já no domingo (19), venceu o Sub-17 do Progresso por 4 a 2.

Fora dos gramados

Longe das quatro linhas, o clube vive uma transição de estádio e de identidade. Isso porque o Farroupilha, conhecido como o Fantasma do Fragata, trocou o tradicional bairro pelotense, onde concentrava o maior número de torcedores, pelo bairro Três Vendas, na Zona Norte da cidade.

Ao longo de quase 100 anos, o Nicolau Fico, localizado na Avenida Duque de Caxias, foi a casa do Farroupilha. Em 2024, o clube negociou o estádio, que foi demolido no ano seguinte e deu lugar a um supermercado.

A negociação é de aproximadamente R$ 10 milhões. Com o valor, a ideia era pagar as dívidas do clube e construir a Arena Ninho do Cardeal. O novo estádio, localizado na Avenida 25 de Julho, às margens da BR-116, teve suas obras iniciadas em novembro de 2024, com previsão de conclusão de oito meses.

Com diversas paralisações por pendências na Justiça do Trabalho, o estádio ainda não foi entregue. Sem uma casa para mandar suas partidas, o clube ficou de fora das competições em 2025 e, neste ano, teve que recorrer ao São Paulo-RG para mandar seus jogos da Copa FGF no Aldo Dapuzzo.

A expectativa da direção é resolver as pendências trabalhistas para dar andamento às obras ainda no segundo semestre. Conforme Adriana Costa, como a estrutura é formada por módulos pré-moldados, a construção será rápida, sendo estimado algo em torno de dois meses.

— Toda a obra do estádio [Ninho do Cardeal] está quitada, está toda paga. Então, é só a gente resolver esse problema das ações trabalhistas e em questão de 45 dias a dois meses, o estádio está pronto — afirma a presidente.

A Arena Ninho do Cardeal contará com um único módulo de arquibancada, com capacidade para até duas mil pessoas e mais de 80 vagas de estacionamento. A estrutura terá iluminação em LED e quatro cabines de imprensa. Serão dois campos, com grama artificial, sendo o principal com dimensões de 107 por 70 metros.

De 9º Regimento para Farroupilha

Fundado em 1926 com o nome de 9º Regimento de Infantaria, o clube era ligado ao quartel de Pelotas e formado majoritariamente por militares.

A mudança de nome ocorreu na década de 1940, quando o então presidente Getúlio Vargas proibiu, por decreto, que unidades militares cedessem seus nomes a clubes civis. Diante da medida, os dirigentes precisaram reformular a identidade da equipe.

A escolha por Grêmio Atlético Farroupilha fez referência direta ao maior título da história do clube até então, o Campeonato Gaúcho de 1935, edição que comemorou o centenário da Revolução Farroupilha, outro fator determinante para a escolha.

As cores do clube também passaram por uma transformação junto com a mudança de identidade. A partir da troca de nome, o Farroupilha passou a adotar o verde, amarelo e vermelho, em alusão à bandeira do Rio Grande do Sul.

Torcedor-símbolo

Ao longo de mais de 60 anos, um nome se destacou entre os tantos torcedores do Farroupilha. Fanático, Guilherme Silva, o Trem, era figura carimbada tanto na arquibancada do Nicolau Fico quanto nos jogos longe de Pelotas.

Com seu abrigo do clube, um boné e sua bandeira, Trem passava os 90 minutos apoiando o Fantasma com o grito: "Meu Far-rou-pi-lha! Meu Far-rou-pi-lha!". Assim, ele se tornou torcedor-símbolo da equipe pelotense.

Trem era o torcedor-símbolo do Farroupilha. Leandro Lopes / Especial

Ele morreu em 2022, aos 80 anos, após complicações de um AVC.

Citação em novela

Em 2024, o Farroupilha foi citado na novela Volta por Cima, da TV Globo. A camisa do clube foi utilizada pelo personagem interpretado pelo ator pelotense Juliano Cazarré, o motorista de ônibus Jayme, que também era gaúcho.

Personagem Jayme foi interpretado pelo pelotense Juliano Cazarré. TV Globo / Reprodução

Conforme Cazarré contou em entrevista à colunista Amanda Souza, de Zero Hora, partiu dele o pedido para incluir a camisa do time no figurino do personagem Jayme.

— Uma coisa que eu pedi também para a produção, para o figurino, foi para fazer uma camisa do Farroupilha. E, assim, não é só o Gre-Nal, eu sou de Pelotas e, lá, o Bra-Pel também tem uma baita de uma rivalidade, né? A minha família, pelo lado de pai e de mãe, torce para o Brasil de Pelotas, mas sempre achei muito bonita a camisa do Pelotas, principalmente aquelas antigas. O Farroupilha tem as cores do Estado, tem o nome da revolução que nos funda, que nos forma, né? Então, o Jayme, de vez em quando, aparece em casa com a camisa tricolor do Farroupilha. Fizemos uma versão retrô, está bem linda. Quando a novela acabar, quero ficar com a camisa para mim — comentou o ator, antes da estreia da novela.



