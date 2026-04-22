Farroupilha celebra centenário com amistoso contra clube uruguaio 

Fantasma entrou em campo pela última vez em 26 de outubro de 2024, diante do Riograndense. Éderson Ávila / G.A.Farroupilha

O Farroupilha vai comemorar seu centenário, celebrado no domingo (26), com um amistoso internacional. A partida será disputada às 15h, no Estádio do Bancário, o CT Rubro-Negro, contra o Deportivo La Coronilla, do Uruguai.

Os ingressos para a partida serão comercializados no local do evento, no valor de R$ 5 e 1kg de alimento não perecível.

O amistoso ocorrerá exatos 18 meses após o último jogo oficial do clube, realizado em 26 de outubro de 2024. Naquela ocasião, o Farrapo perdeu por 1 a 0 para o Riograndense, no Bento Freitas, em sua despedida da Terceirona. Em 2025, ainda sem estádio, a direção optou por não participar de competições profissionais.

Mudança de adversário

Inicialmente, o Farrapo convidou a equipe sub-20 do Grêmio para o amistoso. No entanto, o Tricolor entra em campo na mesma data pelo Gauchão da categoria, diante do São José, e negou o convite.

Sem o aceite tricolor, a direção do Farroupilha iniciou a busca por um novo adversário, até encontrar o Deportivo, equipe de La Coronilla, próxima à fronteira com o Chuí. Fundada em 2008, a equipe é a atual campeã do torneio regional e se prepara para a disputa da Copa Nacional de Clubes Divisão B.

Copa FGF

A partida servirá de preparação para a Copa FGF, prevista para iniciar no dia 13 de maio. O Farroupilha é um dos oito clubes que manifestaram o interesse em participar da competição. O Farrapo está no grupo B, ao lado de Bagé, Brasil, Guarany e Monsoon.

No último fim de semana, a equipe realizou seus dois primeiros jogos-treino. No sábado (16), goleou a Seleção de Cerrito por 4 a 0. Já no domingo (17), venceu o Sub-17 do Progresso por 4 a 2.

O plantel do Fantasma conta com cerca de 30 atletas, que realizam atividades desde 10 de março. O time será comandado pelo técnico Bruno Coelho e mandará suas partidas no Estádio Aldo Dapuzzo, do São Paulo de Rio Grande.



