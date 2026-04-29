Ex-auxiliar retorna ao São Paulo-RG como técnico para a Terceirona e garante "oportunizar atletas da cidade"

Profissional já trabalha na montagem do elenco. Divulgação / S.C. São Paulo

Fábio Recife será o técnico do São Paulo de Rio Grande na Terceirona. O retorno do treinador ao Aldo Dapuzzo após quase cinco anos foi confirmado pelo clube nas redes sociais, na noite de terça-feira (28).

Com forte identificação com o São Paulo, Recife destaca o vínculo construído ao longo de mais de duas décadas.

— Recebi convites de outros clubes, outras oportunidades, mas nunca foi de encher os olhos. O São Paulo é diferente, eu tenho um carinho muito grande. Então a gente fica muito feliz e vamos ter que dar conta do recado agora — afirma o treinador.

Carreira

Essa será a quinta passagem de Recife pelo Aldo Dapuzzo, sendo as duas primeiras entre 2002 e 2007, ainda como jogador. Depois, seguiu no Leão do Parque como auxiliar até 2013, conquistando o acesso ao Gauchão.

Em 2017, Recife retornou ao São Paulo para coordenar as categorias de base e ser o auxiliar técnico fixo da equipe. O profissional ocupou o cargo até 2021, quando trabalhou pela primeira vez na comissão de William Campos. No final da temporada deixou o clube e seguiu a parceria com o treinador, passando por Santa Cruz, Pelotas, Avenida, São Luiz, Guarany de Bagé, Goiânia e Inter-SM.

Agora, Recife retorna para sua primeira oportunidade como treinador principal no clube:

— É uma pausa que foi muito bem conversada com ele [William Campos], foi muito bem aceita também, para viver dois momentos, ao lado da minha família e também esse momento aqui no São Paulo, nessa retomada juntamente com essa direção jovem — explica Recife sobre a escolha.

Além da oportunidade profissional, a decisão também foi influenciada por questões pessoais:

— Envolve também família. Já são quatro anos trabalhando fora em vários clubes e essa minha pausa também é para dar um pouco de atenção à minha família, principalmente ao meu sogro, que está passando por um momento delicado.

Planejamento e montagem do elenco

Pensando na disputa da Terceirona, prevista para setembro, o novo técnico já iniciou o planejamento da equipe. Conforme ele, a ideia é dar espaço para jogadores rio-grandinos, repetindo o feito do acesso de 2013.

— Vamos oportunizar atletas da cidade. Em número ainda não sei, mas os atletas daqui de Rio Grande têm que ter essa retomada, porque sempre teve gente da cidade dando contribuição nos êxitos do São Paulo. Cito o acesso [em 2013], que quem fez o gol foi o Aylon — afirma.

Na casamata, o clube também deverá ter rio-grandinos. Apesar de não confirmar, a tendência é que Jovilson Pereira também retorne ao Leão do Parque e integre a comissão técnica.

— Já fiz alguns pedidos para a direção. Não vou citar nenhum aqui porque ainda não tem nada fechado, mas é oportunizar quem é da cidade — disse.

A pré-temporada está prevista para começar em julho. A data exata ainda está em definição, já que depende do término das obras de melhorias estruturais no estádio Aldo Dapuzzo.

Identidade

Natural de Recife, o que explica o apelido, o treinador reforça a identificação com Rio Grande:

— Eu me considero também um rio-grandino, porque já estou aqui há 22 anos. Minhas filhas nasceram aqui, minha esposa é daqui — afirmou.

Essa conexão é considerada por ele como essencial para o desempenho dentro de campo, aproveitando sobretudo o fator Aldo Dapuzzo:

— A gente quer transformar isso aqui no verdadeiro caldeirão, conhecendo essa casa, essa torcida. O jogador tem que saber como é diferente jogar no Aldo Dapuzzo.



