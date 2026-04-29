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Ex-auxiliar retorna ao São Paulo-RG como técnico para a Terceirona e garante "oportunizar atletas da cidade"

Fábio Recife dá uma pausa em parceria com William Campos e volta ao Leão do Parque após quase cinco anos

Daniel Costa

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