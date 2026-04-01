Emerson da Rosa afirma que Brasil de Pelotas segue no mercado: "Estamos buscando no mínimo mais dois atletas"

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Ex-jogador foi apresentado ao torcedor rubro-negro no dia 7 de janeiro. Gabriel Costa / G.E. Brasil

Responsável pelo Departamento de Futebol da SAF do Brasil de Pelotas, Emerson da Rosa tem sido a principal figura na condução da reformulação do elenco para a disputa da Série D. À frente do Consórcio Xavante, o ex-jogador destacou que a prioridade foi buscar atletas alinhados com a identidade do clube.

—Nós prezamos muito por isso, por essa questão da cultura, de conhecer a cidade, conhecer também o Brasil, conhecer o Xavante, a forma como o torcedor gosta do seu time — afirmou em entrevista à TV Xavante.

O dirigente reconhece que o processo tem sido desafiador, especialmente pela necessidade de buscar jogadores em um mercado competitivo.

— Nós tivemos que fazer um elenco inteiro, entre um misto de jovens e jogadores disponíveis no mercado. [...] Nós fomos atrás de muitos atletas, conversamos com muitos atletas, alguns nós conseguimos trazer, outros tinham outras possibilidades —explicou.

Apesar de estar encaminhado, o grupo ainda não está fechado. Conforme o gestor, a prioridade, neste momento, é reforçar o setor ofensivo.

— Nós estamos no mercado, sim, olhando alguns extremos, não está sendo fácil. [...] Estamos buscando no mínimo mais dois atletas para essa função — revelou.

A posição teve uma recente baixa, com a rescisão de DG, envolvido em uma confusão com um entregador de bebidas no último final de semana. Além dele, o volante Rael também está envolvido e segue afastado dos treinamentos, o que pode criar a necessidade do clube buscar outro atleta da função.

Preparação

O Brasil iniciou as atividades no dia 2 de março. Apesar do curto período de treinos, o dirigente demonstra confiança na resposta do elenco já na largada da competição.

— A gente sabe que futebol não é feito da noite para o dia, é um processo. [...] Nós temos convicção que esses atletas podem dar resultado e que a gente tem uma ótima estreia na Série D.

Apesar de não ter um centro de treinamento próprio, o Xavante realiza suas atividades na Arena Marini, considerado um espaço esportivo de alto nível. Segundo o dirigente, a escolha teve como objetivo garantir condições adequadas de trabalho para os atletas, o que ele entende ser fundamental para o desempenho nas partidas:

— O nosso esforço é muito grande de dar uma estrutura para esses atletas, para que eles se sintam bem e possam realizar o seu trabalho da melhor maneira possível.

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Estreia em casa

O Brasil estreia na Série D no domingo (5), às 15h30min, diante do Azuriz-PR. Para a primeira partida da temporada, Emerson aposta na força do Bento Freitas como diferencial.

— Não vai ser um jogo fácil, então vamos precisar do apoio do nosso torcedor para que a gente possa fazer uma excelente estreia — disse.



