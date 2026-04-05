Em primeiro jogo como SAF, Brasil de Pelotas vence o Azuriz pela Série D

O Brasil de Pelotas começou sua trajetória como SAF da mesma maneira que terminou sua história como clube associativo: com vitória. Na estreia da Série D, o Xavante venceu o Azuriz, por 2 a 1, no Bento Freitas, com gols de Tanque e Germano. Marcos descontou para o time paranaense.
Com a vitória, o Brasil chega a 16 jogos de invencibilidade. O último revés do Xavante foi no dia 13 de julho de 2025, quando perdeu por 1 a 0 para o São José, pela Série D daquele ano.
O Xavante volta a campo no próximo domingo (12), diante do Blumenau, em Santa Catarina. Assim como o Rubro-Negro, o adversário do grupo A16 também venceu na estreia, ao golear o São José, fora de casa, por 3 a 0.
Primeiro time da era SAF
O primeiro time titular do Xavante em 2026 teve muitas mudanças. Do elenco campeão da Copa FGF, apenas Daniel começou entre os 11 iniciais. Ainda assim, o técnico Gilson Maciel manteve o estilo de jogo da última temporada, com um esquema 4-1-4-1.
Na defesa, o goleiro Edson foi o capitão. A linha defensiva contou com Tiago Bahiano e Matheus Streit nas laterais e Saulo e Lula na zaga.
No meio de campo, Júlio Simas atuou mais recuado, com Venício e Germano como parceiros e Givigi e Daniel pelas pontas. Já no ataque, Yuri Tanque foi a referência.
O jogo
Primeiro tempo controlado
O Brasil começou com a posse de bola, mas quem chegou primeiro foi o Azuriz. Aos seis minutos, Marquinhos recebeu na ponta direita e cruzou rasteiro para Caetano finalizar para fora, da entrada da área.
Apesar do controle, quem chegou novamente foi o time visitante. Aos 19, Igor cruzou da direita e encontrou Índio, livre de marcação, na segunda trave. O atacante finalizou de primeira, mas o chute saiu fraco e Edson fez a defesa com tranquilidade.
Na reta final do primeiro tempo, Daniel e Givigi inverteram de lado e logo nos primeiros minutos a movimentação já teve efeito. Aos 31, Givigi fez jogada pela esquerda, tocou para Germano, no meio, que acionou Daniel na direita. O camisa 11 cruzou rasteiro, de primeira, para Yuri Tanque, que recebeu livre de marcação, na pequena área, mas finalizou pra fora.
Três minutos depois, Daniel recebeu na direita e novamente encontrou Tanque, livre de marcação, dentro da área. Dessa vez o cruzamento foi por cima e o camisa 9 cabeceou para fora.
Na terceira vez, aos 45, a dobradinha deu resultado. Daniel fez jogada individual e acionou Tanque, na pequena área. O camisa 9 ia marcar o gol, mas foi derrubado e o árbitro assinalou o pênalti. Na cobrança, o centroavante deslocou o goleiro e bateu firme no canto direito para marcar o primeiro gol xavante na Era SAF.
Segundo tempo
A segunda etapa começou com o Azuriz mais presente no campo ofensivo. Precisando do gol, o time visitante desfez o sistema com três zagueiros e se lançou ao ataque, porém, com pouca efetividade.
O Brasil assustou primeiro aos 20 minutos, com Yuri, de cabeça. Mas foi três minutos depois que o time da casa conseguiu ampliar o marcador. Dênis Germano aproveitou a sobra após jogada de lateral, invadiu a área e tocou na saída do goleiro para marcar o segundo.
O primeiro gol sofrido pelo Xavante na Era SAF saiu da mesma forma que o gol marcado: de pênalti. Aos 31, Marcos cruz foi derrubado na área pelo goleiro Edson. Na cobrança, o camisa 19 finalizou no meio do gol para descontar.
Com o gol, o Azuriz cresceu na partida e pressionou até o final. Os visitantes até chegaram ao gol, aos 48, mas o árbitro assinalou falta no goleiro Edson, o que garantiu a vitória ao Brasil.
Série D — 1ª rodada — 5/4/2026
Brasil (2)
Edson; Tiago Bahiano (Zamora, 34'/2ºT), Saulo, Lula e Matheus Streit (Guty, 34'/2ºT); Júlio Simas, Germano, Venício (Thiago Henrique, 34'/2ºT) e Givigi (Gabriel Morbeck, 16'/2ºT); Daniel (Yuri, 10'/2ºT) e Yuri Tanque. Técnico: Gilson Maciel.
Azuriz (1)
Gabriel; Hygor Moraes (Daniel Silva, 1'/2ºT), Ulises, Brunão e Vinicio; Kaike (Josimar, 1'/2ºT), Caetano e Biro (Marcos, 23'/2ºT); Marquinhos (Pedrinho, 23'/2ºT), Índio (Lucas, 1'/2ºT) e Ary Garcia. Técnico: Alexandre Gallo.
GOLS: Yuri Tanque (B) e Germano (B); Marcos (A).
ARBITRAGEM: Pedro Alves De Oliveira, auxiliado por Otavio Legramanti, Jeissyevan Freitag Goncalves e Rodrigo Brand da Silva.
LOCAL: Estádio Bento Freitas, em Pelotas.
Próximo jogo
- Domingo, 12/4 — 16h
- Blumenau x Brasil
- Estádio do Sesi, Blumenau — Série D (2ª rodada)