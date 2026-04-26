Em confronto de Gauchão, Guarany de Bagé busca primeira vitória na Série D 

Equipe somou seu único ponto na competição diante do Joinville, em casa. Sérgio Galvani / Guarany FC

Em busca da primeira vitória na Série D, o Guarany de Bagé terá um confronto digno de Gauchão. No domingo (26), às 15h, o Alvirrubro recebe o São Luiz, no Estrela D'Alva, pela quarta rodada da competição.

Os ingressos para a partida estão sendo comercializados no site por R$ 40 para a arquibancada e R$ 100 para o setor das cadeiras sociais.

O time comandado por Gelson Conte vem de derrota para o Cascavel, no Paraná, por 2 a 0. Antes disso, o Alvirrubro empatou sem gols com o Joinville, em casa, e perdeu para o Cianorte, por 3 a 1, fora, na estreia.

Atualmente, o Guarany ocupa a lanterna do Grupo A15, com apenas um ponto. O adversário de domingo tem campanha semelhante e também ainda não venceu na competição, somando dois pontos. Uma vitória pode colocar o time de Gelson Conte na terceira colocação, em caso de tropeços de Cianorte e Santa Catarina.

Confira a tabela

Grupo A15

Joinville | 7 pontos Cascavel | 7 pontos Santa Catarina | 4 pontos Cianorte | 3 pontos São Luiz | 2 pontos Guarany | 1 ponto



