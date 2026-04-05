“DNA do clube”: técnico do Brasil de Pelotas exalta intensidade na vitória sobre o Azuriz pela Série D

Treinador está invicto no comando rubro-negro. Daniel Costa / Grupo RBS

O Brasil de Pelotas começou a Série D do Campeonato Brasileiro com vitória por 2 a 1 sobre o Azuriz, neste domingo (5), no Bento Freitas. Após a estreia, o técnico Gilson Maciel destacou a identidade apresentada pela equipe e projetou evolução para o duelo contra o Blumenau, fora de casa, na segunda rodada.

Na avaliação do treinador, o principal ponto positivo da estreia foi a postura do time, que conseguiu reproduzir em campo a intensidade trabalhada nos treinamentos, conduzidos desde 2 de março.

— Essa forma que o Brasil joga, de intensidade, de marcação, é um DNA do clube. Eu sempre bato nisso — destacou o treinador.

Mesmo com pouco tempo de preparação, Gilson Maciel considerou que o desempenho, especialmente no primeiro tempo, foi acima do esperado. A equipe teve controle das ações e criou volume ofensivo, ainda que sem transformar todas as oportunidades em gols.

Durante a partida, mudanças táticas, como a inversão dos pontas Givigi e Daniel, ajudaram a aumentar a produção ofensiva. O time passou a ter mais presença no campo de ataque e conseguiu construir melhor as jogadas.

Apesar disso, o treinador apontou a necessidade de evolução na finalização. Segundo ele, o Brasil criou situações, mas ainda precisa ser mais eficiente no último terço do campo:

— Fiquei muito surpreso positivamente [com o desempenho], principalmente no primeiro tempo, com a nossa postura. [...] Pelo primeiro tempo, pelo que nós fizemos, a gente poderia ter ganho o jogo com um pouco mais de tranquilidade.

A queda de rendimento no segundo tempo foi atribuída, principalmente, à falta de ritmo de jogo. A tendência, segundo o técnico, é de crescimento ao longo das próximas rodadas, conforme a equipe ganha mais entrosamento e condição física.

No mercado

Fora de campo, o clube segue no mercado em busca de reforços. A prioridade, também destacada ao longo da semana pela diretoria, é a contratação de dois extremos, com características ofensivas, visando dar dar mais profundidade ao ataque.

De olho no adversário

O próximo compromisso do Xavante será diante do Blumenau, em Santa Catarina, no domingo (12). O adversário, que também venceu na estreia, tem como principal característica a velocidade e o jogo de transição.