Definidos os quatro últimos participantes da Copa Costa Doce de Futsal 

Ao todo, dez equipes participam do torneio no segundo semestre. Reprodução / CCDF

Arroio do Padre, Candiota, Dom Feliciano e Herval estão na Copa Costa Doce de Futsal de 2026. As equipes conquistaram a classificação no domingo (26), durante a seletiva da competição, que aconteceu em Capão do Leão desde sexta-feira (24).

Além do quarteto, Arroio Grande, Camaquã, Cristal, Jaguarão, Pelotas, Rio Grande, Turuçu e São Lourenço do Sul também vão participar da CCDF deste ano, prevista para acontecer no segundo semestre.

Decisões nos pênaltis

Ao todo, nove equipes participaram da seletiva. Na lanterna da classificação geral, a seleção do Chuí foi a única que se despediu ainda na primeira fase.

Nos playoffs, três das quatro classificações foram decididas nas penalidades. Após empatar em em 3 a 3 com Chuvisca no tempo normal, Candiota foi o primeiro a confirmar a classificação nos pênaltis.

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Depois, Herval ficou no 1 a 1 com Cerrito e também avançou nas penalidades. Já Arroio do Padre garantiu sua vaga após empate em 2 a 2 com Capão do Leão, no tempo normal, levando a melhor nas cobranças.

A única definição no tempo regulamentar foi de Dom Feliciano, que venceu Amaral Ferrador por 4 a 0 e carimbou a vaga.

CCDF Seleções

A primeira edição da CCDF Seleções foi realizada em 2025 e teve Turuçu como campeão, após vencer Jaguarão na decisão.



