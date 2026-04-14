Copa FGF tem nova desistência e corre o risco de não acontecer por indefinição na premiação

Brasil de Pelotas e Guarany também podem deixar o torneio. Ítalo Santos / GE Brasil/Divulgação

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) ainda não definiu a premiação ao campeão da Copa FGF. Com a incerteza, Gaúcho e Passo Fundo, já anunciaram sua saída da competição, que pode ter novas desistências e até mesmo não acontecer.

O congresso técnico da Copa FGF aconteceu no dia 30 de março, quando a Federação pediu um prazo de 10 dias para confirmar a premiação. A entidade ainda aguarda uma resposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a possibilidade de uma vaga extra na Copa do Brasil para o campeão da Copinha

— Tenho conversado com outros dirigentes, com pessoas de outros clubes. Existe uma indefinição em relação à participação. Então acredito que isso só vai ficar realmente definido, as equipes que vão participar, a partir do momento que a Federação possa dizer com certeza aquilo que a Copinha vai oferecer. Acredito que se não houver vaga de Copa do Brasil, se não houver alguma compensação maior do que a Série D, poucas equipes vão participar — disse o coordenador técnico do Brasil de Pelotas, Hélio Vieira.

O regulamento da CBF estabelece que as federações só podem indicar vagas para torneios nacionais em competições que tenham ao menos três clubes da primeira divisão estadual. Como apenas duas equipes do Gauchão — Guarany e Monsoon — estão na competição, a Copa FGF não deve garantir vagas para a Série D e a Copa do Brasil, a menos que a entidade nacional abra mão do pré-requisito.

No cenário atual, a tendência é que o campeão assegure vaga apenas na Copa Sul-Sudeste, além de uma compensação financeira. Caso isso se confirme, Brasil, Guarany e Monsoon devem optar por não disputar a competição, que ficaria com apenas cinco clubes, número inferior ao mínimo exigido em regulamento para sua realização.

Grupos e fórmula de disputa

Apesar de não definir a premiação, o congresso técnico determinou os grupos e a fórmula de disputa da competição, que terá duas chaves regionalizadas, se enfrentando em turno e returno. Os dois melhores avançam à semifinal, realizada em formato de ida e volta.

No Grupo 1, que também tinha Gaúcho e Passo Fundo, estão Brasil de Farroupilha, Gramadense e Santa Cruz. Já o Grupo 2 é formado por Bagé, Brasil de Pelotas, Farroupilha, Guarany de Bagé e Monsoon.

Confira as notas de Gaúcho e Passo Fundo:



