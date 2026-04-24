Copa FGF muda formato e oferece vaga na Série D e Sul-Sudeste

Brasil é o atual campeão da disputa. Max Peixoto / FGF

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou que a Copa FGF garantirá vagas na Série D e na Copa Sul-Sudeste de 2027. A definição ocorreu nesta sexta-feira (24), durante reunião online que também redefiniu o formato da competição, prevista para começar em 13 de maio.

O campeão da Copinha assegura vaga na Série D de 2027, enquanto o vice-campeão disputará a Copa Sul-Sudeste. Apesar da confirmação, a FGF ainda precisa do aval da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para indicar as vagas nacionais.

Conforme o regulamento da CBF, as federações só podem indicar vagas para torneios nacionais em competições que tenham ao menos três clubes da primeira divisão estadual, enquanto a atual edição da Copinha tem apenas duas equipes do Gauchão — Guarany e Monsoon.

Já o valor de R$ 300 mil, que seria destinado caso não houvesse vagas em competições nacionais, será repassado aos finalistas da Divisão de Acesso, conforme já havia sido anunciado pela entidade. O campeão receberá R$ 200 mil, e o vice ficará com R$ 100 mil.

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Mudança nos grupos

Com as desistências de Gaúcho e Passo Fundo, que estavam no Grupo A, foi necessária uma reformulação das chaves, com a transferência do Monsoon do Grupo B.

Assim, o Grupo A passa a contar com Brasil de Farroupilha, Gramadense, Monsoon e Santa Cruz. Já o Grupo B é formado por Bagé, Brasil de Pelotas, Farroupilha e Guarany de Bagé.

Os oito clubes estão divididos em dois grupos regionalizados e se enfrentam em turno e returno, totalizando seis partidas para cada equipe. Os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais, disputadas em jogos de ida e volta.

As partidas serão divulgadas em meios de semana, para encaixar no calendário da Série D, na qual Brasil e Guarany participam. A tabela detalhada da primeira fase deve ser divulgada nos próximos dias.



