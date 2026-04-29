Copa FGF de 2026 homenageará Dunga, o capitão do tetra pela Seleção

Ex-jogador esteve no sorteio dos grupos do mundial deste ano. DAN MULLAN / GETTY IMAGES,AFP

A Copa FGF de 2026 levará o nome de Carlos Caetano Verri, o Dunga. A homenagem foi divulgada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) nesta quarta-feira (29), e considera a trajetória do ex-volante e o fato de que a competição será disputada de forma simultânea à Copa do Mundo.

Além de dar nome à competição, o capitão do tetracampeonato mundial, conquistado em 1994, também terá seus pés eternizados na Calçada da Fama da FGF.

A competição

A Copa FGF 2026 começará em 13 de maio, com oito equipes disputando duas vagas para competições nacionais. O torneio garantirá acesso à Série D e à Copa Sul-Sudeste de 2027, para o primeiro e segundo colocados, respectivamente.

Com as desistências de Gaúcho e Passo Fundo, os grupos precisaram passar por mudanças na última semana, mas tiveram o formato regionalizado mantido.

O Grupo A conta com Brasil de Farroupilha, Gramadense, Monsoon e Santa Cruz. Já o Grupo B é formado por Bagé, Brasil de Pelotas, Farroupilha e Guarany de Bagé.

Os oito clubes estão divididos em dois grupos regionalizados e se enfrentam em turno e returno, totalizando seis partidas para cada equipe. Os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais, disputadas em jogos de ida e volta.

As partidas serão realizadas em meios de semana, para encaixar no calendário da Série D, na qual Brasil e Guarany participam. A tabela detalhada da primeira fase deve ser divulgada nos próximos dias.



