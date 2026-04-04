Copa Festimar de Futsal reúne 300 atletas e define campeões neste sábado em Rio Grande

Os primeiros títulos ficaram com a equipe pelotense Rezenha Futsal, nas categorias sub-15 e sub-17. José Vitor Silva / Festimar / Divulgação

Termina neste sábado (4), em Rio Grande, a 4ª Copa Festimar de Futsal. A competição integra a programação do festival e reúne 315 atletas de diferentes categorias. As partidas ocorrem no ginásio do Ipiranga Atlético Clube (IAC), com jogos ao longo do dia e encerramento previsto para a noite, quando serão conhecidos os últimos campeões.

Participam do torneio quatro escolas esportivas, com equipes nas categorias sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. Nesta edição, estão representadas cidades da região sul, com times de Rio Grande, Pelotas e São José do Norte.

Entre as equipes participantes estão Grêmio-Ball e Associação Esportiva Parque Marinha, ambas de Rio Grande, Escola Desportiva Engenho, de São José do Norte, e Rezenha Futsal, de Pelotas.

A competição começou no último sábado (3), com disputas nas categorias sub-15 e sub-17. Os primeiros títulos ficaram com a equipe pelotense Rezenha Futsal, que conquistou o primeiro lugar em ambas as categorias.

Neste sábado, a partir das 8h, entram em quadra os atletas das categorias sub-9, sub-11 e sub-13. A programação se estende ao longo do dia, com a definição dos campeões e a cerimônia de premiação marcando o encerramento do torneio.

Segundo o organizador da Copa Festimar, Cláudio Cordeiro, o evento assume um papel importante na temporada, pois antecede as competições estaduais de futsal e serve como preparação para todos os atletas.

— É um baita preparativo, porque as equipes precisam jogar para se testarem, avaliarem seus plantéis, e a Copa Festimar veio também com esse objetivo — explica Cordeiro.

Segundo o organizador, o evento reuniu um público de mais de 1,5 mil pessoas na sexta-feira, e a expectativa é de que neste sábado mais 2 mil pessoas prestigiem a competição.

— Vem gente de várias cidades aqui para prestigiar. Gente até que não vem jogar, mas vem porque gosta de futebol. Tem pessoas de Bagé, Santa Vitória, Mostardas, de Camaquã — relata.

As três finais estão marcadas para começar às 18h30min. Confira a tabela:

Final da categoria sub-9: 18h30min

Final da categoria sub-11: 19h05min

Final da categoria sub-13: 19h40min



