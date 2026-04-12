O Brasil de Pelotas perdeu para o Blumenau, por 3 a 2, em Santa Catarina, pela segunda rodada da Série D. Mesmo com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o Xavante não conseguiu transformar a posse de bola em oportunidades e conheceu sua primeira derrota na competição.
Josué e Wellisson, duas vezes, marcaram os gols da vitória do time catarinense, enquanto Tanque, em duas oportunidades, descontou. Com a derrota, o Brasil segue na terceira colocação do Grupo A16, com três pontos, enquanto o Blumenau assume a liderança, com seis.
Essa é a primeira derrota rubro-negra nos últimos nove meses. Invicto a 16 partidas, o Xavante não perdia desde 13 de julho de 2025, quando foi superado pelo São José, por 1 a 0, pela Série D daquele ano.
O Xavante volta a campo no próximo domingo (19), diante do São Joseense, no Bento Freitas.
Sem mudanças
Apesar de contar com os retornos do lateral Otávio e do volante Alan, o técnico Gilson Maciel apostou na repetição da equipe titular que venceu o Azuriz, por 2 a 1, na estreia.
Na defesa, o goleiro Edson foi o capitão. A linha defensiva contou com Tiago Bahiano e Matheus Streit nas laterais e Saulo e Lula na zaga.
No meio de campo, Júlio Simas atuou mais recuado, com Venício e Germano como parceiros e Givigi e Daniel pelas pontas. Já no ataque, Yuri Tanque foi a referência.
O jogo
Primeiro tempo de pênaltis e expulsão
Mesmo fora de casa, o Brasil conseguiu ter a posse de bola. No entanto, quem criou as melhores oportunidades foi o Blumenau.
A primeira chegada com perigo do time da casa foi aos 13 minutos. Brandão lançou Josué, nas costas da defesa. Ele recebeu livre pela esquerda e tentou tocar na saída do goleiro Edson, que fez uma grande defesa.
Aos 16, Josué recebeu na esquerda novamente e arriscou a finalização por cobertura, mas Edson fez a defesa.
Na terceira tentativa dos donos da casa, agora pelo outro lado, Vinicius Jaú fez jogada individual, invadiu a área e tocou rasteiro para o meio. A bola encontrou Josué, que dominou e bateu firme para abrir o placar, aos 19 minutos.
A resposta do Brasil veio quatro minutos depois. O Xavante subiu a marcação e forçou o erro do lateral direito João Vitor, que recuou errado. A bola sobrou nos pés de Germano, que finalizou para grande defesa do goleiro. No rebote, Daniel ia marcando o gol, mas o zagueiro Brandão colocou a mão na bola.
O árbitro viu o toque e assinalou o pênalti, além de expulsar o defensor. Na cobrança, Tanque bateu com categoria no canto esquerdo para empatar a partida.
Mesmo com um jogador a menos, o Blumenau seguiu com as melhores oportunidades e voltou a estar à frente do placar. Aos 33, João Vitor se redimiu do erro que resultou no gol xavante. O lateral-direito fez jogada individual e foi derrubado na área por Germano. O árbitro assinalou o pênalti, convertido por Wellisson, artilheiro do Gauchão de 2026 pelo Avenida, com seis gols.
A última oportunidade xavante no primeiro tempo surgiu de um bate-rebate que resultou na finalização de Tanque, na entrada da área, aos 43.
Segundo tempo
O Brasil seguiu com a posse de bola na segunda etapa, mas com pouco volume ofensivo. Com um jogador a menos, o Blumenau manteve a postura reativa, atuando no contra-ataque.
Apesar de chegar pouco, o time da casa seguiu levando perigo e ampliou o marcador aos 13 minutos. Josué encontrou Wellisson pela esquerda, dentro da área. O camisa 9 recebeu, cortou o zagueiro Saulo e tocou de cavadinha na saída do goleiro Edson para marcar um golaço.
Sem conseguir criar, o Brasil chegou ao segundo gol em uma jogada de bola parada. Aos 32 minutos, Guty cobrou escanteio na cabeça de Lula, na segunda trave. O zagueiro desviou para o meio e encontrou Tanque que, de voleio, completou para o fundo da rede.
No lance seguinte ao gol, o Brasil perdeu a sua principal vantagem. Após reclamar forte com a arbitragem, o lateral Yuri recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando as equipes novamente em igualdade numérica.
O Brasil seguiu pressionando, mas não conseguiu criar novas oportunidades e volta para o Rio Grande do Sul sem pontos na bagagem.
Série D — 2ª rodada — 12/4/2026
Blumenau (3)
Ariel; João Vitor, Marcão, Brandão e Marquinhos Pedroso; Anthonio (Victor Hugo, 28'/2ºT), Emerson Silva e Foguinho (Zé Mendes, 28'/1ºT); Josué (Caio, 28'/2ºT), Vinicius Jaú (Pedrinho, 42'/2ºT) e Wellisson (Brown, 28'/2ºT). Técnico: Carlos Correa.
Brasil (2)
Edson; Tiago Bahiano (Yuri, 19'/2ºT), Saulo, Lula e M. Streit (Otávio, 9'/2ºT); Simas, Germano e Venício (G. Morbeck, 1'/2ºT); Givigi (Guty, 14'/2ºT), Daniel (Alan, 9'/2ºT) e Tanque. Técnico: Gilson Maciel.
GOLS: Josué (BLU) e Wellisson (2x) (BLU); Tanque 2x (Brasil);
CARTÕES VERMELHOS: Brandão(BLU) e Yuri (Brasil);
ARBITRAGEM: Victor Lucas Pereira Silva, auxiliado por Claiton Timm, Fagner Bueno Cortes e Jonathan Giovanella Vivian;
LOCAL: Estádio do Sesi, em Blumenau.
Próximo jogo
- Domingo, 19/4 — 16h
- Brasil x São Joseense
- Estádio Bento Freitas, Pelotas — Série D (3ª rodada)
