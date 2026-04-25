Com convidado estrangeiro, times de Rio Grande planejam retomada do campeonato citadino

Partidas serão realizadas no Aldo Dapuzzo. Jorgito Santos/SCSP / Divulgação

A retomada do campeonato citadino de futebol profissional de Rio Grande foi tema de debate entre o a prefeitura municipal e os três clubes da cidade, na semana passada.

Dirigentes de Rio Grande, Riograndense e São Paulo apresentaram uma proposta para a retomada do torneio. A iniciativa prevê uma “Copa Rio-Grandina”, com formato que incluiria as três equipes locais e um clube convidado, que pode ser de fora do país, como Uruguai ou Argentina.

A ideia é realizar o torneio em agosto, como preparação para a Terceirona. Os jogos devem acontecer no Estádio Aldo Dapuzzo, em quatro datas, com dois confrontos nas três primeiras e a final na última, um domingo. Os ingressos devem ser comercializados no valor de R$ 10 e um quilo de alimento não perecível.

A partir do encontro, os clubes, em conjunto com a Secretaria de Município de Esporte e Lazer (SMEL), devem intensificar a busca por apoios e parcerias para viabilizar o projeto.

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Os clubes acreditam que a retomada do campeonato municipal pode ser estratégica para o fortalecimento do futebol rio-grandino. Além de proporcionar um calendário mais consistente, a competição tende a contribuir para o desenvolvimento das categorias de base e ampliar a atração de patrocinadores.

— Seria um campeonato citadino, mas um pouco diferente, pois teria a participação de um clube de fora, que pudesse trazer mais atratividade para a competição e não ser sempre os mesmos confrontos — afirmou o presidente do São Paulo, Igor Pazin.

O vice-presidente do Riograndense, Oscar de Lacerda, avaliou que a retomada do torneio pode ampliar o interesse de empresas parceiras e fortalecer a estrutura dos clubes, além de ser importante para a manutenção das categorias de base. No mesmo sentido, o vice-presidente do Vovô, Cláudio Santana, destacou a oportunidade de resgatar o protagonismo do futebol rio-grandino e garantir atividade esportiva contínua.

Último citadino

A última edição do citadino rio-grandino aconteceu em fevereiro de 2020. O trio disputou partidas em turno único, no Aldo Dapuzzo, com os dois melhores avançando à final. Na decisão, o São Paulo venceu o Riograndense por 3 a 2.

Resultados

Primeira fase

3/2/2020 | São Paulo 0x0 Riograndense

10/2/2020 | São Paulo 2x1 Rio Grande

17/2/2020 | Riograndense 2×0 Rio Grande

Final

20/2/2020 | São Paulo 3×2 Riograndense



