Com campeão do mundo pelo Inter, quarto time mais antigo do país volta a campo após mais de uma década

Rubro-negros se enfrentaram na semifinal da Copa FGF de 2012. Daniel Badra / Especial

Um dos clubes mais tradicionais do futebol gaúcho e o quarto mais antigo do país, o 14 de Julho voltará aos gramados após mais de uma década. equipe de Santana do Livramento não entra em campo desde 2015 e fará seu retorno em um amistoso contra o Brasil de Pelotas, no próximo sábado (25), às 16h, no Estádio João Martins.

Para a partida, o Xavante utilizará sua equipe Sub-20. Já o Leão da Fronteira contará com um elenco formado por jovens da região, além de nomes experientes. Entre eles, o goleiro Yai Fontes, de 37 anos, aposentado desde 2014, e o meia Iarley, campeão mundial com o Inter em 2006 e bicampeão da Copa Libertadores, pelo Colorado e pelo Boca Juniors.

Os ingressos para a partida estão sendo comercializados por R$ 15, para arquibancada, e R$ 25, no pavilhão. Para comprar, basta entrar em contato pelo telefone do clube (55 99674-2044).

Mudança no adversário

Inicialmente, o confronto que marca o retorno do 14 de Julho seria contra o Frontera Renegades, de Rivera. No entanto, a equipe uruguaia teve sua estreia antecipada na terceira divisão nacional e ficou impossibilitada de disputar o amistoso.

Para o Brasil, o jogo servirá como preparação para o Gauchão Série A2 Sub-20, que começa na semana seguinte, no dia 3 de maio. A estreia do Xavante na competição será fora de casa, diante do Futebol com Vida.

Mais antigos

O 14 de Julho recebe esse nome pela data de sua fundação, em 1902. Ele é o quarto time mais antigo do país, atrás apenas de Rio Grande, Ponte Preta e Náutico.

Fundação dos quatro clubes mais antigos em atividade no Brasil

Rio Grande | 19 de julho de 1900

Ponte Preta | 11 de agosto de 1900

Náutico | 7 de abril de 1901

14 de Julho | 14 de julho de 1902



