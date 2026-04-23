Clubes gaúchos se enfrentam na quarta rodada da Série D

A quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, marcada para o próximo fim de semana, terá confrontos entre os quatro clubes gaúchos.
Pelo Grupo A15, Guarany de Bagé e São Luiz buscam a primeira vitória na competição. As equipes se enfrentam no domingo (26), às 15h, no Estrela D'Alva.
Após três rodadas, ambas equipes fazem uma campanha semelhante na Série D, ocupando as duas últimas colocações. O Guarany soma um ponto, enquanto o São Luiz tem dois.
No Grupo A16, Brasil e São José se enfrentam no sábado (25), às 18h, no Passo D'Areia. Com duas vitórias, o Xavante é o vice-líder, com seis pontos, sendo o único gaúcho que já venceu na competição. Já o Zeca ainda não pontuou e aparece na lanterna.
Confira a tabela
Grupo A15
- Joinville | 7 pontos
- Cascavel | 7 pontos
- Santa Catarina | 4 pontos
- Cianorte | 3 pontos
- São Luiz | 2 ponto
- Guarany | 1 ponto
Grupo A16
- Blumenau | 9 pontos
- Brasil | 6 pontos
- Marcílio Dias | 5 ponto
- São Joseense | 4 pontos
- Azuriz | 1 ponto
- São José | 0 pontos
Jogos dos gaúchos na 4ª rodada da Série D
Grupo A15
- Domingo (26), às 15h | Guarany x São Luiz - Estádio Estrela D'Alva, em Bagé
Grupo A16
- Sábado (18), às 18h | São José x Brasil - Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre
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