Clubes gaúchos se enfrentam na quarta rodada da Série D

Xavante e Zeca se enfrentaram cinco vezes em 2025. Gabriel Xavier / G.E. Brasil

A quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, marcada para o próximo fim de semana, terá confrontos entre os quatro clubes gaúchos.

Pelo Grupo A15, Guarany de Bagé e São Luiz buscam a primeira vitória na competição. As equipes se enfrentam no domingo (26), às 15h, no Estrela D'Alva.

Após três rodadas, ambas equipes fazem uma campanha semelhante na Série D, ocupando as duas últimas colocações. O Guarany soma um ponto, enquanto o São Luiz tem dois.

No Grupo A16, Brasil e São José se enfrentam no sábado (25), às 18h, no Passo D'Areia. Com duas vitórias, o Xavante é o vice-líder, com seis pontos, sendo o único gaúcho que já venceu na competição. Já o Zeca ainda não pontuou e aparece na lanterna.

Confira a tabela

Grupo A15

Joinville | 7 pontos Cascavel | 7 pontos Santa Catarina | 4 pontos Cianorte | 3 pontos São Luiz | 2 ponto Guarany | 1 ponto

Grupo A16

Blumenau | 9 pontos Brasil | 6 pontos Marcílio Dias | 5 ponto São Joseense | 4 pontos Azuriz | 1 ponto São José | 0 pontos

Jogos dos gaúchos na 4ª rodada da Série D

Grupo A15

Domingo (26), às 15h | Guarany x São Luiz - Estádio Estrela D'Alva, em Bagé

Grupo A16

Sábado (18), às 18h | São José x Brasil - Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre



