Clube gaúcho tem a terceira maior invencibilidade do futebol brasileiro

Xavante venceu o Azuriz no último domingo. Gabriel Costa / G.E.B

O Brasil de Pelotas é dono da atual terceira maior invencibilidade do futebol brasileiro. A última derrota do Xavante foi para o São José, em julho de 2025, pela Série D daquele ano. Desde então, são 16 jogos, com nove vitórias e sete empates.

O Gama-DF, rival do Xavante na Série D, detém a maior sequência invicta entre os clubes das quatro divisões do futebol nacional. A equipe do Distrito Federal não perde desde o clássico diante do Brasiliense, no campeonato estadual de 2025, e soma 21 jogos de invencibilidade, com 13 vitórias e oito empates.

Depois, aparece o Goiás, com 20 partidas de invencibilidade, todas neste ano. Ao todo, são oito empates e 12 vitórias, a última delas diante do Criciúma, pela Série B, na segunda-feira (6).

Outra equipe que estava à frente do Xavante era o América-RN. No entanto, o time de Natal perdeu sua invencibilidade de 17 partidas na terça-feira (7), quando foi goleado, em casa, pelo ABC, por 3 a 0.

Sequência Xavante

A última derrota do Xavante, em 13 de julho de 2025, marcou a eliminação da equipe da Série D, com duas rodadas de antecedência. O Brasil encerrou sua participação no torneio nacional com duas vitórias, diante do Barra-SC e do Azuriz-PR.

Na Copa FGF, o Rubro-Negro foi campeão invicto, com seis vitórias e sete empates. Nesta temporada, a equipe de Gilson Maciel venceu o Azuriz, por 2 a 1, no domingo (5), pela estreia da Série D, o único compromisso xavante na temporada até o momento.

A equipe volta a defender sua invencibilidade no próximo domingo (12), às 16h, diante do Blumenau, em Santa Catarina, pela segunda rodada.

Atuais maiores sequências invictas do futebol brasileiro

1. Gama | 21 jogos

2. Goiás | 20 jogos

3. Brasil | 16 jogos

4. Operário Ferroviário | 16 jogos

*O levantamento de GZH leva em consideração os clubes participantes das quatro primeiras divisões.

Veja os resultados dos últimos 16 jogos do Xavante

Brasil 4 x 0 Azuriz (Série D) Barra 0 x 1 Brasil (Série D) Brasil 0 x 0 Gaúcho (Copa FGF) Juventude 1 x 1 Brasil (Copa FGF) Brasil 9 x 0 São Gabriel (Copa FGF) Aimoré 1 x 2 Brasil (Copa FGF) Brasil 2 x 0 Inter (Copa FGF) Brasil 1 x 1 Pelotas (Copa FGF) Esportivo 1 x 1 Brasil (Copa FGF) Juventude 1 x 2 Brasil (Copa FGF) Brasil 2 x 1 Juventude (Copa FGF) Brasil 1 x 1 Gaúcho (Copa FGF) Gaúcho 0 x 0 Brasil (Copa FGF) Aimoré 1 x 1 Brasil (Final da Copa FGF) Brasil 2 x 0 Aimoré (Final da Copa FGF) Brasil 2 x 1 Azuriz (Série D)



