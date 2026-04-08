Clássico Bra-Pel da Divisão de Acesso Sub-20 tem data marcada

A tabela-base da primeira fase do Gauchão Série A2 Sub-20, a Divisão de Acesso da categoria, já está definida. O clássico Bra-Pel será disputado na penúltima rodada, no dia 21 de junho, um domingo, na Boca do Lobo
A competição tem início previsto para o dia 3 de maio e o término previsto para 2 de agosto. O Brasil estreia fora de casa, diante do Futebol com Vida, enquanto o Pelotas joga na Boca do Lobo, contra o Tamoio, ambos no mesmo dia.
A primeira partida do Xavante no Bento Freitas será em 10 de maio, contra o Glória, de Vacaria. Já o Pelotas viaja até Carazinho, onde enfrenta o 1992, também na mesma data.
Modelo de disputa
Os nove clubes formam um grupo único na fase classificatória e se enfrentam em turno único, totalizando oito rodadas. Os quatro primeiros colocados avançam.
As semifinais e a final serão disputadas em jogos de ida e volta. Campeão e vice-campeão garantem vaga na primeira divisão do Gauchão Sub-20 em 2027.
Confira a data-base dos jogos da dupla Bra-Pel
1ª rodada
3/5 | Futvida x Brasil
3/5 | Pelotas x Tamoio
2ª rodada
10/5 | Brasil x Glória
10/5 | 1992 x Pelotas
3ª rodada
17/5 | Aimoré x Brasil
24/5 | Pelotas x Panambi
4ª rodada
31/5 | Brasil x Riograndense
31/5 | Futvida x Pelotas
5ª rodada
07/6 | Tamoio x Brasil
07/6 | Pelotas x Glória
6ª rodada
14/6 | Brasil x 1992
14/6 | Aimoré x Pelotas
7ª rodada
21/06 | Pelotas x Brasil
8ª rodada
28/6 | Brasil x Panambi
28/6 | Riograndense x Pelotas
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