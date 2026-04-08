Clássico Bra-Pel da Divisão de Acesso Sub-20 tem data marcada

Partida ainda não tem data para acontecer. Gabriel Costa / G.E.Brasil

A tabela-base da primeira fase do Gauchão Série A2 Sub-20, a Divisão de Acesso da categoria, já está definida. O clássico Bra-Pel será disputado na penúltima rodada, no dia 21 de junho, um domingo, na Boca do Lobo

A competição tem início previsto para o dia 3 de maio e o término previsto para 2 de agosto. O Brasil estreia fora de casa, diante do Futebol com Vida, enquanto o Pelotas joga na Boca do Lobo, contra o Tamoio, ambos no mesmo dia.

A primeira partida do Xavante no Bento Freitas será em 10 de maio, contra o Glória, de Vacaria. Já o Pelotas viaja até Carazinho, onde enfrenta o 1992, também na mesma data.

Modelo de disputa

Os nove clubes formam um grupo único na fase classificatória e se enfrentam em turno único, totalizando oito rodadas. Os quatro primeiros colocados avançam.

As semifinais e a final serão disputadas em jogos de ida e volta. Campeão e vice-campeão garantem vaga na primeira divisão do Gauchão Sub-20 em 2027.

Confira a data-base dos jogos da dupla Bra-Pel

1ª rodada

3/5 | Futvida x Brasil

3/5 | Pelotas x Tamoio

2ª rodada

10/5 | Brasil x Glória

10/5 | 1992 x Pelotas

3ª rodada

17/5 | Aimoré x Brasil

24/5 | Pelotas x Panambi

4ª rodada

31/5 | Brasil x Riograndense

31/5 | Futvida x Pelotas

5ª rodada

07/6 | Tamoio x Brasil

07/6 | Pelotas x Glória

6ª rodada

14/6 | Brasil x 1992

14/6 | Aimoré x Pelotas

7ª rodada

21/06 | Pelotas x Brasil

8ª rodada

28/6 | Brasil x Panambi

28/6 | Riograndense x Pelotas

