Brasil de Pelotas x São Joseense: saiba onde assistir a partida pela Série D

O Brasil de Pelotas encara o Blumenau neste domingo (19), às 16h, pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Bento Freitas.
Os ingressos para a partida estão sendo comercializados no site por valores entre R$ 25 e R$ 100.
O Brasil vem de derrota fora de casa, por 3 a 2, para o Blumenau e viu cair uma sequência de 16 jogos invicto. Na estreia, o Xavante venceu o Azuriz, por 2 a 1, no Bento Freitas. Já o São Joseense empatou sem gols na estreia, com o Marcílio Dias e venceu o São José, por 1 a 0, em casa, no último final de semana.
Com os resultados, o São Joseense chega para o confronto na vice-liderança, com quatro pontos, um a mais que o Brasil, que ocupa a terceira colocação.
Para o confronto, a tendência é que o técnico Gilson Maciel faça alterações na equipe com as entradas do volante Alan e do ponta Robinho. Os meias Givigi, Simas e Venício são os preferidos para deixar o time titular.
Prováveis escalações
Brasil: Edson; Tiago Bahiano, Saulo, Lula e M. Streit; Simas (Alan), Germano e Venício; Robinho, Daniel e Tanque. Técnico: Gilson Maciel.
São Joseense: Samuel; Raphael, Caio César, Thiel e Barbosa; Felipe, Julio e Mafra; Brito, Niltinho e Mariotto. Técnico: Ageu Gonçalves.
Arbitragem
Julio Cesar de Oliveira auxiliado por Claiton Timm, Artur Avelino Birk Preissler e Eduardo Fernandes Bastos.
Como acompanhar
O jogo terá transmissão ao vivo com imagens pelo Youtube do Metrópoles TV e pela TV Xavante.
