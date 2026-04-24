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Brasil de Pelotas x Inter: TJD libera final da Recopa Gaúcha no Bento Freitas 

Xavante converteu a perda de mando de campo e vai destinar 15% da renda da partida para entidades sociais

Daniel Costa

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