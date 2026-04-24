Brasil de Pelotas x Inter: TJD libera final da Recopa Gaúcha no Bento Freitas 

Última vez que as equipes se enfrentaram em Pelotas foi no Gauchão de 2023. Jonathan Silva / G.E. Brasil

Marcada para 6 de maio, às 20h, a final da Recopa Gaúcha entre Brasil de Pelotas e Inter está confirmada para o Bento Freitas, com a presença de torcida. A definição aconteceu após o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS), Airton Ruschel, aprovar a conversão de pena de um mando de campo para a destinação de 15% da renda da partida para entidades sociais.

Punido pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a perda de um mando de campo, por conta da invasão de torcedores na comemoração do título da Copa FGF de 2025, o Xavante corria o risco de disputar a final da Recopa sem a presença da torcida, o que causaria um grande prejuízo ao clube.

— Perder um mando de campo pode ser a perda de uma classificação. O futebol é muito complicado, é muito difícil perder um mando de campo para o Brasil. Todos gostariam de ter a torcida do Brasil. Se a gente não pode contar com a torcida do Brasil, a gente perde e perde demais — disse Fernando Ferreira, um dos investidores do Consórcio Xavante, em entrevista a TV Xavante, na quarta-feira (22).

Caso não tivesse a conversão aprovada o Xavante ainda teria uma última alternativa para mandar a partida com os portões abertos. Caberia à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) decidir se a pena poderia ser cumprida na mesma competição em que o fato aconteceu, adiando o cumprimento para a próxima edição da Copa FGF.

O julgamento

Em dezembro, a 1ª Comissão Disciplinar do TJD-RS multou o Brasil em R$ 2,4 mil pela invasão dos torcedores no gramado do Bento Freitas, após a vitória sobre o Aimoré, na final da Copa FGF. No relato, o árbitro da

A Procuradoria entendeu que a pena foi baixa para os oito fatos relatados no processo e entrou com recurso para reavaliação do caso. A decisão foi mantida no Pleno do TJD, no entanto, em um novo recurso, o Pleno do STJD definiu a pena final em R$ 6.800 e a perda de um mando de campo. Apesar da conversão, a multa segue.

A competição

Criada em 2014, a Recopa reúne os campeões da Copa FGF e do Gauchão do ano anterior. Essa será a primeira participação do Brasil no torneio. Já o Inter disputou as quatro edições iniciais da competição e conquistou os títulos de 2016 e 2017.

Calendário

No calendário do Brasil, a partida acontece entre dois confrontos diante do Marcílio Dias, nos dias 2, no Bento Freitas, e 9 ou 10 de maio, em Santa Catarina.

Já o Colorado enfrenta o Fluminense, no dia 3, no Beira-Rio, antes da Recopa. Depois, o time volta a campo no dia 9, diante do Coritiba, no Couto Pereira.



