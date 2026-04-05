Brasil de Pelotas x Azuriz: saiba onde assistir a partida pela Série D

Estádio Bento Freitas será o palco do confronto. Ítalo Santos / Brasil-Pel,Divulgação

O Brasil de Pelotas inicia neste domingo (5) sua trajetória na Série D do Campeonato Brasileiro. O Xavante enfrenta o Azuriz, às 15h30min, no Bento Freitas.

Os ingressos estão sendo comercializados no estádio e no site por valores entre R$ 25 e R$ 100.

Brasil e Azuriz estão no mesmo grupo pelo segundo ano consecutivo. Em 2025, as equipes se enfrentaram na segunda rodada e voltaram a se encontrar na penúltima. No primeiro confronto, no Paraná, o Azuriz venceu por 1 a 0. Já no Bento Freitas, o Xavante goleou por 4 a 0.

No Grupo A16, o Xavante também enfrenta São José, Blumenau-SC, Marcílio Dias-SC e São Joseense-PR.

Preparação encerrada

O Xavante iniciou as atividades em 2 de março. Ao longo dos 33 dias de trabalho, o elenco Rubro-Negro treinou na Arena Marini, onde realizou um jogo-treino diante do Sindicado de Atletas, atividade que terminou empatada em 1 a 1.

O último teste do Brasil antes do primeiro jogo oficial da temporada aconteceu no sábado (28). O Xavante goleou o Los Brocadores, por 8 a 0, no Bento Freitas.

Adversário

Ao contrário do Xavante, o Azuriz entrou em campo no primeiro trimestre. A equipe foi dona da segunda melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paranaense. No mata-mata, o time foi eliminado nas quartas de final para o Operário, campeão da competição.

Além da campanha no estadual, o Azuriz disputou a Copa do Brasil. O clube entrou direto na segunda fase, sendo eliminado pelo Figuerense, após derrota por 1 a 0. O confronto, disputado em 3 de março, foi a última partida da equipe.

Prováveis escalações

Brasil: Edson; Yuri, Saulo, Lula e Otávio; Alan, Germano e Givigi (Venício); Daniel, Gabriel Morbeck e Tanque. Técnico: Gilson Maciel.

Azuriz: Enzo; Hygor Moraes, Ary Garcia, Brunão e Vinicio; Gabriel Zeca, Caetano e Jorginho; Marquinhos, Zé Hugo e Matheus Guimarães. Técnico: Alexandre Gallo.

Arbitragem

Pedro Alves De Oliveira, auxiliado por Otavio Legramanti, Jeissyevan Freitag Goncalves e Rodrigo Brand da Silva.

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