Brasil de Pelotas vence o São Joseense e assume a vice-liderança do grupo na Série D

Júlio Simas, de cabeça, marcou o primeiro gol. Gabriel Costa / GE Brasil/Divulgação

O Brasil de Pelotas fez 2 a 0 no São Joseense e reencontrou o caminho das vitórias na Série D. No Bento Freitas, Júlio Simas e Gabriel Morbeck marcaram os gols da partida válida pela terceira rodada.

O jogo também foi marcado por uma paralisação de 35 minutos no segundo tempo. O volante Julio Rusch, do São Joseense, sofreu uma concussão e precisou ser levado de ambulância para fora do estádio. Sem outro veículo disponível, o árbitro aguardou a chegada de uma nova ambulância para reiniciar a partida.

Com a vitória, o Brasil chega aos seis pontos e assume a vice-liderança do Grupo A16, três pontos atrás do líder Blumenau. Na próxima rodada, no sábado (25), o Xavante vai até Porto Alegre enfrentar o lanterna São José, que ainda não pontuou.

Mudanças

O técnico Gilson Maciel fez duas mudanças em relação ao time titular das rodadas iniciais. O recém contratado Robinho assume a vaga de Daniel, na ponta. Na defesa, Tony Lucas entra no lugar de Saulo, preservado por desconforto muscular.

Outro jogador que tinha expectativa de iniciar como titular é o volante Alan. No entanto, o jogador teve uma lesão no rosto no último treinamento antes da partida e deve ficar de fora por algumas semanas.

O jogo

Primeiro tempo de gol e poucas oportunidades

O Brasil impôs seu ritmo desde o começo da partida. Na primeira chegada do Xavante, aos nove minutos, Givigi cruzou da ponta direita e Tony Lucas cabeceou para defesa do goleiro.

Depois, aos 12, não deu para o goleiro Samuel. Matheus Streit cobrou o escanteio na primeira trave e encontrou Simas, que desviou para encobrir o goleiro e abrir o placar.

O Brasil seguiu com o domínio da posse de bola e criando as melhores oportunidades. Aos 29, Streit conduziu livre pela esquerda e cruzou rasteiro para Tanque. De costas para o gol, o centroavante só ajeitou para Givigi, da entrada da área, finalizar por cima.

No lance seguinte, os visitantes chegaram com perigo pela primeira vez. Em cobrança de falta da intermediária, Mafra cruzou para Caio desviar e acertar a trave. Apesar da oportunidade criada, o árbitro assinalou impedimento do zagueiro do São Joseense.

A reta final da primeira etapa foi de equilíbrio, sem grandes oportunidades para nenhum dos lados.

Paralisação, expulsão e vitória

A etapa final começou equilibrada, sem grandes oportunidades. A única chance criada nos primeiros 15 minutos foi com Givigi, que recebeu no meio, driblou dois marcadores e arriscou a finalização de fora da área. O chute saiu fraco e o goleiro fez a defesa.

Aos 16 minutos, o volante Julio Rusch teve uma concussão e precisou deixar o campo de ambulância. De acordo com o médico do Xavante, Dr. Mauro Pavesi, o atleta apresentou náuseas e tontura, mas estava consciente. No entanto, por precaução, o jogador foi encaminhado ao Pronto-Socorro.

A saída da ambulância resultou em uma paralisação da partida por 35 minutos, aguardando a chegada de um novo veículo.

Na volta da parada, as equipes voltaram com força. O primeiro a arriscar foi o Xavante, aos 18. Daniel fez jogada pela direita e serviu Tanque, que chegou finalizando rasteiro nas mãos do goleiro.

Aos 25, Greco acertou Júlio Simas com um pisão, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, ficando menos de 12 minutos em campo. O Brasil soube aproveitar a vantagem numérica e ampliou logo no lance seguinte, aos 27. Após cruzamento de escanteio de Streit, Lula tentou cabecear e a bola sobrou para Gabriel Morbeck finalizar firme e marcar o gol em seu primeiro toque na bola.

Morbeck quase ampliou aos 32. O centroavante aproveitou cruzamento rasteiro de Otávio, pela ponta esquerda, e finalizou livre de primeira. No entanto, a bola subiu demais e acertou o travessão.

Com a vantagem numérica em campo e no marcador, o Brasil seguiu com o controle da partida teve as melhores ações. No entanto, nenhuma delas foi suficiente para ampliar o marcador, que ficou em 2 a 0.

Série D — 3ª rodada — 19/4/2026

Brasil (2)

Edson; Tiago Bahiano (Samuel, 39'/2ºT), Tony Lucas, Lula e M. Streit (Thiago Henrique, 39'/2ºT); Simas, Germano e Venício; Givigi (Daniel, 15'/2ºT), Robinho (Otávio, 24'/2ºT) e Tanque (Gabriel Morbeck, 24'/2ºT). Técnico: Gilson Maciel.

São Joseense (0)

Samuel; Raphael, Caio César, Thiel e Barbosa (Danton, 13'/2ºT); Felipe, Julio (Kawan, 13'/2ºT) e Mafra (Pedrinho, 13'/2ºT); Brito (Thiaguinho, 34'/2ºT), Niltinho (Henrique, 34'/2ºT) e Mariotto (Greco, 13'/2ºT). Técnico: Ageu Gonçalves.

GOLS: Simas (B) e G. Morbeck (B).

CARTÃO VERMELHO: Greco (SJ)

ARBITRAGEM: Julio Cesar de Oliveira auxiliado por Claiton Timm, Artur Avelino Birk Preissler e Eduardo Fernandes Bastos.

LOCAL: Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

Próximo jogo

Sábado, 25/4 — 18h

São José x Brasil

Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre — Série D (4ª rodada)



