Brasil de Pelotas pode ter maratona de 23 jogos em menos de 80 dias

Xavante disputa quatro competições nesta temporada. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O Brasil de Pelotas vai entrar em uma maratona que pode chegar a 23 jogos em 77 dias. Com a disputa da Recopa Gaúcha e da Copa FGF, o calendário do clube terá jogos nos meios de semana até, ao menos, o dia 21 de junho, podendo se prolongar até 18 de julho.

A semana atual, que antecede o confronto diante do Marcílio Dias, pela quinta rodada da Série D, é a última em que o técnico Gilson Maciel terá os cinco dias disponíveis para treinamento no mês de maio. Prevendo a maratona de jogos, o treinador já faz um planejamento para rodar o elenco nas partidas da Copa FGF, priorizando a competição nacional.

— Nesse primeiro momento, a gente vai ter que dar essa minutagem, principalmente para os jogadores que não estão jogando. Nós temos o Gui Costa, o Tobias. Vamos colocar esses jogadores, rodar eles, porque não vou conseguir trabalhar com essa equipe [que vem atuando]. — disse o técnico após o empate sem gols com o São José.

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A ideia é reforçar o time com titulares somente em jogos específicos, como no confronto contra o Guarany de Bagé, adversário que também está na Série D.

— Em um jogo mais pesado, a gente pode misturar, colocar mais jogadores que estão jogando a Série D, mas nosso foco nesse primeiro momento é na Série D, e a gente vai dar minutagem — explica.

Jogadores utilizados

Ao todo, Gilson Maciel já utilizou 21 jogadores de 30 atletas disponíveis no plantel. Daniel, Gabriel Morbeck, Thiago Henrique, Otávio e Samuel são os reservas mais utilizados e são exemplos de jogadores que devem ser titulares nos jogos de meio de semana.

Além dos atletas com pouca minutagem, jogadores do elenco sub-20 também devem reforçar a equipe para as partidas da Copa FGF.

Começo da maratona

Nos próximos dois sábados, 2 e 9 de maio, o Xavante enfrenta o Marcílio Dias, pela Série D, primeiro no Bento Freitas e depois em Santa Catarina. No meio da semana, na quarta-feira (6), às 20h, o Brasil decide a Recopa Gaúcha, em casa, diante do Inter.

Essa tende a ser uma das sequências mais pesadas, já que Gilson Maciel deve escalar o time principal nas três partidas.

— Nós vamos jogar em uma quarta [a Recopa Gaúcha], no sábado a gente vai jogar em Itajaí. Então a gente já vai viajar provavelmente na quinta-feira [dia 7]. Então, assim, a gente vai ter que ter um planejamento muito bem feito para que não nos atrapalhe em nenhuma das competições — projeta Gilson Maciel.

Depois, o Xavante terá a semana livre somente entre as duas últimas rodadas da Série D, já que o final de semana de 7 de junho será de folga na competição nacional. A série com jogos nos meios de semana segue ao menos até 17 de junho, quando o Xavante tem compromissos pela primeira fase da Copa FGF.

Caso avance para às oitavas de final da Série D e para a decisão da Copinha, a maratona de jogos segue até 18 de julho, totalizando 23 partidas em 77 dias.

Sequência de jogos

Maio

2/5 - Brasil x Marcílio Dias - 5ª rodada (Série D) 6/5 - Brasil x Inter - Final da Recopa Gaúcha (jogo único) 9/5 - Marcílio Dias x Brasil - 6ª rodada (Série D) 13/5 - 1ª rodada da Copa FGF (tabela detalhada ainda não divulgada) 17/5 - Brasil x São José - 7ª rodada (Série D) 20/5 - 2ª rodada da Copa FGF (tabela detalhada ainda não divulgada) 24/5 - São Joseense x Brasil - 8ª rodada (Série D) 27/5 - 3ª rodada da Copa FGF (tabela detalhada ainda não divulgada) 31/5 - Brasil x Blumenau - 9ª rodada (Série D)

Junho

3/6 - 4ª rodada da Copa FGF (tabela detalhada ainda não divulgada) 7/6 - FOLGA 10/6 - 5ª rodada da Copa FGF (tabela detalhada ainda não divulgada) 13/6 - Azuriz x Brasil - 10ª rodada (Série D) - data-base 17/6 - 6ª rodada da Copa FGF (tabela detalhada ainda não divulgada) 21/6 - Possível segunda fase da Série D (ida) 24/6 - Possível semifinal da Copa FGF (ida) 28/6 - Possível segunda fase da Série D (volta)

Julho

1º/7 - Possível semifinal da Copa FGF (volta) 5/7 - Possível terceira fase da Série D (ida) 8/7 - Possível final da Copa FGF (ida) 12/7 - Possível terceira fase da Série D (volta) 15/7 - Possível final da Copa FGF (volta) 18/7 - Possível oitavas de final da Série D (ida)



