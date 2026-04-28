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Brasil de Pelotas pode ter maratona de 23 jogos em menos de 80 dias

Série leva em consideração classificações na Copa FGF e na Série D; Gilson Maciel projeta dar minutagem a jogadores

Daniel Costa

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