Brasil de Pelotas nunca perdeu em estreias no Bento Freitas na Série D

O Brasil de Pelotas mantém um retrospecto invicto em estreias diante de sua torcida na Série D do Campeonato Brasileiro. Em cinco partidas disputadas no Bento Freitas, o Xavante soma três vitórias e dois empates.
A primeira dessas estreias ocorreu em 2012, quando o Brasil empatou sem gols com o Arapongas-PR. Dois anos depois, na campanha em que foi vice-campeão e garantiu o acesso à Série C, o time fez sua estreia em casa na segunda rodada e venceu a Cabofriense-RJ por 2 a 1.
No retorno à Série D, em 2023, o Xavante empatou em 2 a 2 com o São Joseense, pela segunda rodada, a estreia do clube em casa.
Já nas duas últimas temporadas, o adversário da estreia no Bento Freitas foi o Barra-SC. Em ambas as ocasiões, o Brasil venceu por 1 a 0, em 2024, pela terceira rodada, e no ano seguinte, na primeira.
Edição de 2026
Neste ano, o Xavante faz sua estreia já diante do seu torcedor. O clube recebe o Azuriz-PR, no domingo (5), às 15h30min. No Grupo A16, o Brasil também enfrenta São José, Blumenau-SC, Marcílio Dias-SC e São Joseense-PR.
