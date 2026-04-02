Brasil de Pelotas e Inter decidem a Recopa Gaúcha em maio; veja a data

Equipes não se enfrentam desde o Gauchão de 2025. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Brasil de Pelotas e Inter vão se enfrentar no dia 6 de maio, uma quarta-feira, às 20h, no Bento Freitas. A partida válida pela Recopa Gaúcha de 2026 teve a data confirmada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) nesta quinta-feira (2).

Desde 2019, a FGF tem alternado o mando de campo a cada edição entre o campeão estadual e o campeão da Copa FGF. Em 2025, a decisão entre Grêmio e São José aconteceu na Arena, o que garante o confronto deste ano no estádio xavante.

Criada em 2014, a Recopa reúne os campeões da Copa FGF e do Gauchão do ano anterior. Essa será a primeira participação do Brasil no torneio. Já o Inter disputou as quatro edições iniciais da competição e conquistou os títulos de 2016 e 2017.

Calendário

No calendário do Brasil, a partida acontece entre dois confrontos diante do Marcílio Dias, nos dias 2, no Bento Freitas, e 9 ou 10 de maio, em Santa Catarina.

Já o Colorado enfrenta o Fluminense, no dia 3, no Beira-Rio, antes da Recopa. Depois, o time volta a campo no dia 9, diante do Coritiba, no Couto Pereira.

Confira a lista dos campeões da Recopa Gaúcha

2014 - Pelotas

2015 - Lajeadense

2016 - Inter

2017 - Inter

2018 - São José

2019 - Grêmio

2020 - Pelotas

2021 - Grêmio

2022 - Grêmio

2023 - Grêmio

2024 - São Luiz

2025 - Grêmio