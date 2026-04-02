Brasil de Pelotas e Inter decidem a Recopa Gaúcha em maio; veja a data

Brasil de Pelotas e Inter vão se enfrentar no dia 6 de maio, uma quarta-feira, às 20h, no Bento Freitas. A partida válida pela Recopa Gaúcha de 2026 teve a data confirmada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) nesta quinta-feira (2).
Desde 2019, a FGF tem alternado o mando de campo a cada edição entre o campeão estadual e o campeão da Copa FGF. Em 2025, a decisão entre Grêmio e São José aconteceu na Arena, o que garante o confronto deste ano no estádio xavante.
Criada em 2014, a Recopa reúne os campeões da Copa FGF e do Gauchão do ano anterior. Essa será a primeira participação do Brasil no torneio. Já o Inter disputou as quatro edições iniciais da competição e conquistou os títulos de 2016 e 2017.
Calendário
No calendário do Brasil, a partida acontece entre dois confrontos diante do Marcílio Dias, nos dias 2, no Bento Freitas, e 9 ou 10 de maio, em Santa Catarina.
Já o Colorado enfrenta o Fluminense, no dia 3, no Beira-Rio, antes da Recopa. Depois, o time volta a campo no dia 9, diante do Coritiba, no Couto Pereira.
Confira a lista dos campeões da Recopa Gaúcha
- 2014 - Pelotas
- 2015 - Lajeadense
- 2016 - Inter
- 2017 - Inter
- 2018 - São José
- 2019 - Grêmio
- 2020 - Pelotas
- 2021 - Grêmio
- 2022 - Grêmio
- 2023 - Grêmio
- 2024 - São Luiz
- 2025 - Grêmio
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