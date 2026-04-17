Brasil de Pelotas deve ter postura ofensiva contra o São Joseense: "Dentro de casa, a gente tem que se impor", diz técnico

Treinador comanda, neste sábado, o último treino antes da partida. Daniel Costa / Grupo RBS

O técnico Gilson Maciel prepara mudanças na equipe para o duelo do Brasil de Pelotas diante do São Joseense, neste domingo (19), às 16h, no Bento Freitas, pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Após a primeira derrota no comando da equipe, o treinador destacou a necessidade de mudança de postura, para superar um adversário que em 10 partidas na temporada sofreu apenas cinco gols.

— Sabemos dos erros que cometemos [contra o Blumenau] (...) A gente não foi uma equipe agressiva, nós tivemos uma marcação mais longe, então talvez isso tenha facilitado alguns movimentos da equipe do Blumenau — avaliou em entrevista coletiva.

Justamente por essa falta de agressividade nos momentos ofensivos que Gilson Maciel pretende corrigir para o duelo do final de semana. O técnico espera que o adversário tenha uma postura mais defensiva, com o Brasil assumindo o protagonismo da partida:

— A gente espera uma equipe num bloco baixo. Temos que ter tranquilidade, ser organizado, não tentar de qualquer custo fazer o gol. O gol se dá na construção de uma equipe que tem equilíbrio e organização —projetou.

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Para furar o sistema defensivo adversário, o técnico enfatizou a necessidade de velocidade, amplitude e eficiência nos duelos individuais.

— Jogando dentro de casa, a gente tem que se impor. (...) Contra uma equipe que baixa o seu bloco, tu tem que ter o ganho do um contra um, quebrar a linha adversária, jogar entre os espaços — explicou.

Escalação

Anunciado nesta semana, o ponta Robinho deve ser titular no domingo caso seja regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) ainda nesta sexta-feira (17). Além dele, o volante Alan também deve entrar na equipe titular na vaga de Venício.

Com Alan abrindo o meio de campo, Simas deve seguir na equipe em uma função mais avançada, enquanto Venício deve perder a vaga no time titular. No lugar de Robinho, a dúvida está entre Givigi e Daniel.



