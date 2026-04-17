Esportes

Pré-jogo
Notícia

Brasil de Pelotas deve ter postura ofensiva contra o São Joseense: "Dentro de casa, a gente tem que se impor", diz técnico

Gilson Maciel projetou o confronto de domingo pela Série D

Daniel Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS