Brasil de Pelotas conhece datas de novos confrontos da Série D

Xavante abre o returno enfrentando novamente o Marcílio Dias, desta vez em Itajaí. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O Brasil de Pelotas já conhece o cronograma de quase todos os seus compromissos na fase de grupos da Série D do Brasileirão. Em atualização divulgada nesta segunda-feira (27), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou a tabela de jogos da sexta até a nona rodada da competição nacional.

Dentro do sistema de tabela espelhada, o Xavante inicia o segundo turno enfrentando o Marcílio Dias, em Itajaí. O duelo no Gigantão das Avenidas está marcado para o dia 9 de maio, um sábado, às 18h.

Na sequência, o Rubro-Negro terá um compromisso em casa. Pela sétima rodada, o time recebe o São José no Estádio Bento Freitas, no dia 17 de maio, um domingo, às 16h. No final de semana seguinte, a equipe viaja ao Paraná para encarar o São Joseense, no dia 24, também às 16h.

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Duelo contra o líder

A última partida detalhada pela entidade máxima do futebol brasileiro reserva um desafio contra o Blumenau, que atualmente ocupa a liderança do Grupo A16. O confronto ocorre no domingo, 31 de maio, às 16h, em Pelotas.

De acordo com o calendário base da CBF, o grupo terá uma folga no final de semana de 7 de junho, encerrando a primeira fase apenas na semana seguinte, em visita ao Azuriz, no Paraná (data e horário deste último jogo ainda serão oficializados).

Confira a data das partidas

6ª rodada - 9/5, às 18h | Marcílio Dias x Brasil

7ª rodada - 17/5, às 16h |Brasil x São José

8ª rodada - 24/5, às 16h |São Joseense x Brasil

9ª rodada - 31/5, às 16h |Brasil x Blumenau



