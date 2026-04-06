Brasil de Pelotas alcança segunda maior sequência invicta no século

Primeira vitória da atual série aconteceu diante do Azuriz, ainda no ano passado. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O Brasil de Pelotas não perde uma partida oficial há quase nove meses. Com a vitória diante do Azuriz, por 2 a 1, na estreia da Série D, o Xavante chegou a 16 jogos de invencibilidade, a segunda maior sequência invicta do clube no século.

A última derrota do Xavante, em 13 de julho de 2025, marcou a eliminação da equipe da Série D, com duas rodadas de antecedência. O Brasil encerrou sua participação no torneio nacional com duas vitórias, diante do Barra-SC e do Azuriz-PR.

Na Copa FGF, o Rubro-Negro foi campeão invicto, com seis vitórias e sete empates. Nesta temporada, a equipe de Gilson Maciel venceu o Azuriz, por 2 a 1, no domingo (5), pela estreia da Série D.

A equipe volta a defender sua invencibilidade no próximo domingo (12), às 16h, diante do Blumenau, em Santa Catarina, pela segunda rodada.

Outras sequências

Com o triunfo do último final de semana, a campanha atual ultrapassa a marca de 2013, quando o Xavante se manteve invicto por 15 partidas. Naquela ocasião, o Brasil somou 12 vitórias e três empates nas copas FGF e Sul-Fronteira e na Divisão de Acesso. Naquele ano, o clube foi campeão das duas últimas competições.

Já a maior sequência invicta da história do Xavante aconteceu em 2004, quando o clube teve 27 partidas de invencibilidade, conforme o historiador Izan Muller. Comandado por Rogério Zimmermann, o Rubro-Negro foi campeão do citadino e da Divisão de Acesso.

Maiores séries invictas

2004 | 27 jogos Atual (2025/2026) | 16 jogos (9V e 7E) 2013 | 15 jogos (12V e 3E) 2012 | 12 jogos (5V e 7E) 2015 | 11 jogos (6V e 5E) 2011 | 10 jogos (5V e 5E)





Veja os resultados dos últimos 16 jogos

Brasil 4 x 0 Azuriz (Série D) Barra 0 x 1 Brasil (Série D) Brasil 0 x 0 Gaúcho (Copa FGF) Juventude 1 x 1 Brasil (Copa FGF) Brasil 9 x 0 São Gabriel (Copa FGF) Aimoré 1 x 2 Brasil (Copa FGF) Brasil 2 x 0 Inter (Copa FGF) Brasil 1 x 1 Pelotas (Copa FGF) Esportivo 1 x 1 Brasil (Copa FGF) Juventude 1 x 2 Brasil (Copa FGF) Brasil 2 x 1 Juventude (Copa FGF) Brasil 1 x 1 Gaúcho (Copa FGF) Gaúcho 0 x 0 Brasil (Copa FGF) Aimoré 1 x 1 Brasil (Final da Copa FGF) Brasil 2 x 0 Aimoré (Final da Copa FGF) Brasil 2 x 1 Azuriz (Série D)



