Blumenau x Brasil de Pelotas: saiba onde assistir a partida pela Série D

Complexo do Sesi será o palco da partida. Divulgação / Blumenau Esporte Clube

O Brasil de Pelotas encara o Blumenau neste domingo (12), às 15h30min, pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida, disputada no Complexo Bernardo Werner, do Sesi, em Santa Catarina, vale a liderança do Grupo A16.

As duas equipes chegam em momentos semelhantes. Ambos venceram e fizeram sua estreia na temporada de 2026 no último domingo (5).

O Brasil venceu o Azuriz, no Bento Freitas, por 2 a 1. Já o Blumenau goleou o São José, por 3 a 0, fora de casa, e assumiu a liderança pelo saldo de gols.

Leia Mais Brasil de Pelotas alcança segunda maior sequência invicta no século

Além da liderança, o Brasil busca manter uma sequência invicta que pode chegar a 17 partidas. A última derrota do Xavante foi em 13 de julho de 2025, quando perdeu para o São José pela Série D daquele ano.

Atualmente, o clube vive sua segunda maior sequência invicta do século e é o quarto clube brasileiro com a maior invencibilidade atual.

Prováveis escalações

Brasil: Edson; Tiago Bahiano, Saulo, Lula e M. Streit; Simas, Germano e Venício; Givigi (Alan), Daniel e Tanque. Técnico: Gilson Maciel.

Blumenau: Ariel; João Vitor, Marcão, Brandão e Marquinhos Pedroso; André Castro, Emerson Silva e Foguinho; Josué, Vinicius Jaú e Wellisson. Técnico: Carlos Correa.

Arbitragem

Victor Lucas Pereira Silva, auxiliado por Claiton Timm, Fagner Bueno Cortes e Jonathan Giovanella Vivian.

Como acompanhar

O jogo terá transmissão ao vivo com imagens pelo Youtube do canal Metrópoles.



