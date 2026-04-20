Atleta de Pelotas é medalhista de bronze no Campeonato Brasileiro de Karatê

O pelotense Fernando Marques, de 28 anos, conquistou a medalha de bronze na etapa da Bahia do Campeonato Brasileiro de Karatê, realizada entre quinta-feira e domingo (19), em Ilhéus. Representando a Associação Shido-Kan, ele foi o único gaúcho a participar da competição.
O atleta competiu na categoria Kumite Sênior até 75 quilos. Na estreia, venceu o pernambucano João Silva, por 5 a 0. Na sequência, foi superado pelo baiano Lucio Almeida, por 5 a 2, em uma luta marcada por alternâncias no placar.
Na repescagem, o pelotense teve pela frente o lutador Mateus Chagas, do Espírito Santo. Em 2025, o atleta venceu Marques em uma competição no Rio de Janeiro. Desta vez, o pelotense deu o troco e garantiu o bronze com vitória por 6 a 2.
— Viemos numa sequência de competições e esta medalha é importante para a temporada. Além de pontuar no ranking, asseguro classificação para a etapa final em Olinda, a qual também é um dos objetivos do ano — destacou Fernando Marques.
Com o resultado, o pelotense assegurou vaga na final do Campeonato Brasileiro, que será disputada no fim de outubro, em Olinda. Além disso, ele passa a liderar o ranking nacional da categoria até 75 quilos na temporada de 2026.
Pai e professor do atleta, Ilton Marques ressaltou o nível elevado da disputa:
— A categoria do Fernando é sempre muito difícil (sênior até 75kg), são muitos atletas de alto nível e dessa vez não foi diferente. Felizmente, mais uma vez o Fernando conseguiu um bom resultado para Pelotas.
