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Após choque de cabeça
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Árbitro se ajoelha e reza por recuperação de atleta em jogo de clube gaúcho na Série D

Caso aconteceu na partida entre Brasil de Pelotas e São Joseense, no Bento Freitas; jogador saiu do estádio de ambulância

Daniel Costa

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