Árbitro se ajoelha e reza por recuperação de atleta em jogo de clube gaúcho na Série D

Momento foi registrado aos 16 minutos do segundo tempo. Italo Santos / Reprodução

No momento mais tenso da partida entre Brasil de Pelotas e São Joseense, pela terceira rodada da Série D, no domingo (19), no Bento Freitas, uma imagem chamou a atenção. Durante o atendimento médico do atleta Julio Rusch, o árbitro da partida, o carioca Julio Cesar de Oliveira, se ajoelhou no gramado e rezou pela saúde do jogador da equipe paranaense.

O caso aconteceu aos 16 minutos, quando o volante Julio Rusch teve uma concussão e precisou de atendimento na ambulância. Ainda com poucas informações sobre o estado de saúde do atleta, o árbitro se ajoelhou no gramado de frente para a ambulância e rezou pela recuperação do atleta.

O choque que resultou na concussão aconteceu minutos antes. Aos oito, Rusch dividiu de cabeça com Júlio Simas, do Brasil, no circulo central, e caiu no chão. O volante levantou rapidamente e seguiu participando ativamente da partida, sem solicitar atendimento até os 16 minutos, quando sentiu tontura e deitou no gramado.

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Prontamente, o árbitro chamou a ambulância, que ingressou no gramado. Neste momento, o fotógrafo Ítalo Santos eternizou a cena do árbitro ajoelhado rezando pela recuperação do atleta.

Confronto ficou paralisado por 35 minutos. Daniel Costa / Grupo RBS

Saúde

De acordo com o médico do time paranaense, Dr. Mauro Pavesi, o atleta apresentou náuseas e tontura, mas estava consciente. No entanto, por precaução, o jogador foi encaminhado ao pronto-socorro.

A saída da ambulância resultou em uma paralisação da partida por 35 minutos, aguardando a chegada de um novo veículo, que levou o atleta ao pronto-socorro.



