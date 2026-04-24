Após três rodadas, Brasil de Pelotas é o único gaúcho que venceu na Série D

Xavante está na vice-liderança do Grupo A16, com seis pontos. Gabriel Costa / GE Brasil/Divulgação

Entre os quatro gaúchos participantes da Série D do Campeonato Brasileiro apenas o Brasil de Pelotas venceu na competição. Após três rodadas, o Xavante soma duas vitórias, enquanto Guarany de Bagé, São José e São Luiz ainda não venceram.

No Grupo A16, o Rubro-Negro venceu o Azuriz, por 2 a 1, na estreia, e o São Joseense, por 2 a 0, na terceira rodada. Ambos os jogos foram no Bento Freitas. No único confronto fora de casa o Xavante perdeu por 3 a 2 para o Blumenau.

Na mesma chave do Brasil, o São José foi o único gaúcho que ainda não pontuou. O Zeca perdeu para o Blumenau, em casa, e para o São Joseense e Marcílio Dias, fora.

Com os resultados das primeiras três rodadas, o Brasil está na vice-liderança, com seis pontos, enquanto o São José é o lanterna. Na próxima rodada, neste sábado (25), as equipes se enfrentam no Estádio Passo D'Areia.

Grupo A15

Na outra chave gaúcha, Guarany de Bagé e São Luiz fazem uma campanha semelhante e ocupam as duas últimas posições.

O Índio perdeu para Cianorte e Cascavel, no Paraná, e empatou sem gols com o Joinville, em casa. Já o time de Ijuí perdeu para o Joinville, fora, empatou com Cascavel e Santa Catarina, em casa.

Assim como no outro grupo, os gaúchos se enfrentam na quarta rodada. Guarany e São Luiz entram em campo no domingo (26), no Estrela D'Alva, em Bagé.

Confira a tabela

Grupo A15

Joinville | 7 pontos Cascavel | 7 pontos Santa Catarina | 4 pontos Cianorte | 3 pontos São Luiz | 2 pontos Guarany | 1 ponto

Grupo A16

Blumenau | 9 pontos Brasil | 6 pontos Marcílio Dias | 5 pontos São Joseense | 4 pontos Azuriz | 1 ponto São José | 0 ponto

Jogos dos gaúchos na 4ª rodada da Série D

Grupo A15

Domingo (26) | Guarany x São Luiz - Estádio Estrela D'Alva, em Bagé

Grupo A16

Sábado (25) | São José x Brasil - Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre



