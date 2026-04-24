Após três rodadas, Brasil de Pelotas é o único gaúcho que venceu na Série D

Entre os quatro gaúchos participantes da Série D do Campeonato Brasileiro apenas o Brasil de Pelotas venceu na competição. Após três rodadas, o Xavante soma duas vitórias, enquanto Guarany de Bagé, São José e São Luiz ainda não venceram.
No Grupo A16, o Rubro-Negro venceu o Azuriz, por 2 a 1, na estreia, e o São Joseense, por 2 a 0, na terceira rodada. Ambos os jogos foram no Bento Freitas. No único confronto fora de casa o Xavante perdeu por 3 a 2 para o Blumenau.
Na mesma chave do Brasil, o São José foi o único gaúcho que ainda não pontuou. O Zeca perdeu para o Blumenau, em casa, e para o São Joseense e Marcílio Dias, fora.
Com os resultados das primeiras três rodadas, o Brasil está na vice-liderança, com seis pontos, enquanto o São José é o lanterna. Na próxima rodada, neste sábado (25), as equipes se enfrentam no Estádio Passo D'Areia.
Grupo A15
Na outra chave gaúcha, Guarany de Bagé e São Luiz fazem uma campanha semelhante e ocupam as duas últimas posições.
O Índio perdeu para Cianorte e Cascavel, no Paraná, e empatou sem gols com o Joinville, em casa. Já o time de Ijuí perdeu para o Joinville, fora, empatou com Cascavel e Santa Catarina, em casa.
Assim como no outro grupo, os gaúchos se enfrentam na quarta rodada. Guarany e São Luiz entram em campo no domingo (26), no Estrela D'Alva, em Bagé.
Confira a tabela
Grupo A15
- Joinville | 7 pontos
- Cascavel | 7 pontos
- Santa Catarina | 4 pontos
- Cianorte | 3 pontos
- São Luiz | 2 pontos
- Guarany | 1 ponto
Grupo A16
- Blumenau | 9 pontos
- Brasil | 6 pontos
- Marcílio Dias | 5 pontos
- São Joseense | 4 pontos
- Azuriz | 1 ponto
- São José | 0 ponto
Jogos dos gaúchos na 4ª rodada da Série D
Grupo A15
- Domingo (26) | Guarany x São Luiz - Estádio Estrela D'Alva, em Bagé
Grupo A16
- Sábado (25) | São José x Brasil - Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre
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