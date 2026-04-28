Após ter rescisão anunciada, atacante volta aos treinos de clube gaúcho com troca de técnico

Tony Jr. já retornou aos treinamentos. Sérgio Galvani / Guarany FC

Menos de duas semanas após ter sua saída anunciada, o atacante Tony Jr. está de volta ao Guarany de Bagé. O jogador se reapresentou e voltou aos treinamentos nesta terça-feira (28).

A rescisão contratual havia sido divulgada pelo clube no dia 17 de abril. No entanto, o documento não chegou a ser assinado pelas partes, o que manteve o vínculo entre atleta e Guarany.

Com a saída de Gelson Conte, confirmada na segunda-feira (27), Tony Jr. retornou a Bagé e já treina sob o comando do novo técnico, Alessandro Telles. Os dois já trabalharam juntos no Inter-SM, em 2022.

Confira a nota publicada pelo clube em 17 de abril

O Guarany informa que o atleta Tony Jr não integra mais o elenco profissional do clube.

O desligamento ocorreu em comum acordo entre as partes, após tratativas junto à direção.

O Guarany agradece a Tony Jr pelo período em que fez parte do elenco, pela dedicação demonstrada nas atividades do clube, deseja sucesso na sequência da carreira e deixa as portas abertas para um possível retorno.

Situação do clube

Gelson Conte foi demitido após uma sequência de sete jogos sem vencer. Na Série D, o Guarany soma apenas um ponto, sendo o lanterna do Grupo A15.

No sábado (2), às 15h, o Guarany enfrenta o Santa Catarina, no Estádio Alfredo Krieck. Em caso de vitória na partida válida pela quinta rodada da competição nacional, o Alvirrubro assume a quinta posição do grupo.