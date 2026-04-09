Após tentar amistoso com o Grêmio, Farroupilha busca adversário para jogo do centenário

Fantasma entrou em campo pela última vez em 26 de outubro de 2024, diante do Riograndense. Éderson Ávila / G.A.Farroupilha

O Farroupilha está em busca de um adversário para um amistoso alusivo ao seu centenário, comemorado no dia 26 de abril. A partida será realizada na mesma data, um domingo, no Estádio do Bancário, no Centro de Pelotas.

O Farrapo convidou a equipe sub-20 do Grêmio para o amistoso. No entanto, o Tricolor entra em campo na mesma data pelo Gauchão da categoria, diante do São José, e negou o convite. Assim, o clube está em busca de um adversário de expressão para a realização do jogo festivo.

O amistoso ocorrerá exatos 18 meses após o último jogo oficial do clube, realizado em 26 de outubro de 2024. Naquela ocasião, o Farrapo perdeu por 1 a 0 para o Riograndense, no Bento Freitas, em sua despedida da Terceirona. Em 2025, ainda sem estádio, a direção optou por não participar de competições profissionais.

Copa FGF

A partida servirá de preparação para a Copa FGF, prevista para iniciar no dia 13 de maio. O Farroupilha é um dos 10 clubes que manifestaram o interesse em participar da competição. O clube está no grupo B, ao lado de Bagé, Brasil, Guarany e Monsoon.

O plantel do Fantasma conta com cerca de 25 atletas, que realizam atividades desde 10 de março.

O time será comandado pelo técnico Bruno Coelho e mandará suas partidas no Estádio Aldo Dapuzzo, do São Paulo de Rio Grande.



