ABF e URF se enfrentam em amistoso preparatório para as Séries Ouro e Prata

Equipe rio-grandina foi campeã da Série Bronze em 2022. Divulgação / URF

O sábado (18) será de preparação para ABF, de São Lourenço do Sul, e URF, de Rio Grande, que entram em quadra para um amistoso visando o início das disputas da Série Ouro e da Série Prata do futsal gaúcho, respectivamente.

A partida será disputada a partir das 19h, no Ginásio Farydo Salomão, em Rio Grande, casa da URF. Os ingressos serão vendidos no local, ao valor de R$ 10.

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A ABF integra o Grupo A da Série Ouro, ao lado de ACBF (Carlos Barbosa), ATF | Sott Alimentos (Pelotas), AFA (São Francisco de Assis), Independente (Lavras do Sul), São José (Cachoeira do Sul) e Sercesa (Carazinho). A principal divisão do futsal estadual tem início previsto para 16 de maio.

Já a URF disputa a Série Prata, que também começa no dia 16 de maio. A equipe está no Grupo B, junto de Paulista (Pelotas), Cerrito, AAG Futsal (Arroio Grande) e SVC (Santa Vitória do Palmar/Chuí).

A Série Prata reúne 15 equipes, e os quatro semifinalistas garantem acesso à Série Ouro de 2027. O amistoso deste sábado serve como mais um teste na montagem das equipes e na busca de ritmo de jogo antes do início oficial das competições.



