Abertas as inscrições para a 4ª Maratona Sesc de Pelotas

Prova recebe competidores de todo o país. Concorrer Fotografia Esportiva / Divulgação

Estão abertas as inscrições para a 4ª edição da Maratona Sesc de Pelotas. A prova será realizada no dia 11 de outubro, com largada a partir das 6h30min no Mercado Público Municipal, e deve reunir mais de quatro mil atletas.

Os interessados podem se inscrever pelo site oficial do evento ou diretamente nas unidades do Sesc no Estado. A maratona contará com percursos de 42 km e 21 km, além de provas de 3 km, 5 km e 10 km. Também haverá corridas infantis, com distâncias de 1 km e 2 km.

O primeiro lote da maratona segue disponível até o dia 31 de agosto, com valores a partir de R$ 90 para comerciários e empresários, e de R$ 110 para o público geral. As provas infantis têm inscrição gratuita.

A retirada dos kits ocorrerá entre os dias 8 e 10 de outubro, em lojas indicadas pela organização, conforme a modalidade escolhida. No dia da prova, a retirada será feita exclusivamente no Mercado Público, das 5h às 9h, para participantes que não tiverem retirado previamente. A caminhada está prevista para as 9h30.

Neste ano, a Maratona ocorrerá junto à etapa local do Circuito Sesc de Corridas, que será realizada no mesmo dia e local, com largada às 7h. Nesta prova, o lote é único e permanece aberto até 5 de outubro, com preços que variam entre R$ 70 e R$ 90.

Edição de 2025

A terceira edição da Maratona contou com a presença de cerca de quatro mil competidores entre as diferentes categorias. O destaque esteve na participação do medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima, que participou do percurso de 5 km.



