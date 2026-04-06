"A gente vai crescer": técnico do Brasil de Pelotas aponta prazo para equipe ideal

Gilson Maciel está invicto na casamata rubro-negra, com cinco vitórias e cinco empates. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O técnico do Brasil de Pelotas, Gilson Maciel, comemorou a vitória por 2 a 1 sobre o Azuriz na estreia da Série D, mas deixou claro que o time ainda está em processo de evolução, especialmente nos aspectos físico e de entrosamento.

— Esse era um jogo que eu tinha muito medo, não pelo adversário, mas por a gente ter feito apenas dois amistosos. A gente não tinha tido nenhum jogo próximo daquela realidade que nós íamos enfrentar. Confesso que eu fiquei muito surpreso positivamente — avaliou.

Apesar do bom início, Gilson Maciel destacou que o grupo ainda está em formação e que o rendimento físico abaixo no segundo tempo evidenciou essa realidade:

— A gente já sabia que nós íamos sentir fisicamente, a gente ainda está numa formação de grupo, estamos crescendo.

Time em crescimento

O técnico vê o Brasil em evolução e projeta entre cinco e seis partidas para encontrar o formato ideal da equipe e atingir o melhor desempenho dos atletas.

— Sempre faço um planejamento de pré-temporada com 5 a 6 amistosos, mas aqui foi diferente porque foram chegando jogadores. Acredito que lá pelo sexto jogo da tua equipe tu já consegue ter um crescimento — avalia.

O Xavante iniciou as atividades em 2 de março. O elenco Rubro-Negro treinou na Arena Marini, onde realizou um jogo-treino diante do Sindicado de Atletas, atividade que terminou empatada em 1 a 1. Depois, o último teste antes da estreia teve goleada por 8 a 0 diante do Los Brocadores, no Bento Freitas.

— Eu coloco os primeiros amistosos em um nível mais baixo porque nós estamos com uma carga forte de trabalho, com as pernas pesadas.

O Brasil volta a campo pelo grupo A16, no domingo (12), às 16h, diante do Blumenau em Santa Catarina. Além dos adversários das duas primeiras rodadas, o Xavante ainda enfrentará Marcílio Dias-SC, São José e São Joseense-PR.

— É um grupo que vai ser muito difícil, mas o importante é ganharmos em casa e ir crescendo como equipe, jogo a jogo — avalia Maciel.

No planejamento do técnico, o Brasil deve estar com seu time ideal a partir da quarta rodada, quando enfrenta o São José. A partida, marcada para 26 de abril, acontece no estádio Passo D'Areia



