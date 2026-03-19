Vice-presidente do Pelotas deixa o cargo após clube optar por não participar da Copa FGF

Pelotas se manifesta

Confira o texto da publicação na íntegra:

Sempre fui apaixonado pelo Esporte Clube Pelotas. Nunca busquei cargos. A vida foi me oferecendo responsabilidades e fui aceitando as missões. Quem me conhece sabe do meu envolvimento e os reflexos na vida particular e profissional. Sempre fiz tudo com muito coração.



Luto e sempre lutarei para encontrar fontes de rendas para os diversos problemas financeiros que batem diariamente na porta do estádio mais antigo do país. Não preciso de “status” para defender essas cores.



Utilizo as minhas redes para informar que não faço mais parte da gestão. Não me sinto à vontade para continuar contribuindo quando meu objetivo sempre foi colocar o clube em campo. Mais do que faltar coragem. Não cumpriram a palavra combinada comigo. Manifestaríamos interesse na participação do Congresso Técnico para assim decidir se estaríamos na Copinha ou não. Ainda nem se sabe o que será oferecido como premiação. Fui surpreendido com as notícias e não compactuo com a decisão. Tentei reverter os movimentos precipitados e não deu.



Seguirei na arquibancada como sempre estive e à disposição para debater o futuro do clube no Conselho Deliberativo. Time de futebol tem que jogar futebol. Não somos um clube apenas social. Não somos uma instituição de caridade. Temos responsabilidade de colocar o time profissional em campo e seria uma oportunidade de planejamento para divisão de acesso.



Eu confio na transformação. Eu confio em dias melhores. Ontem estive pessoalmente com o Klécio Santos em Brasília entregando diversos documentos para o projeto que será apresentado para o futuro do nosso áureo-cerúleo.



Peço desculpas pelos erros que posso ter cometido em decisões que participei, mas estarei sempre de cabeça erguida. Nos encontramos na praça para tomar cerveja e fazer o tradicional assado no próximo jogo que não vai ser tão próximo como muitos que assim como eu gostariam.



Que fique claro que não saio brigado com ninguém. Só não estou confortável em continuar. Seguirei sempre à disposição e no lugar que eu mais gosto de estar: na minha segunda casa, na Boca do Lobo. Que venham os jogos da base e do feminino. Eu estarei lá torcendo. Nas boas e nas más!



“Quem não te ama nunca sentiu emoção”